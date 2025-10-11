Kijk live: Cross Military Boekelo-Enschede 2025

Laura Collett in de cross in 2023 Foto: Libby Law Photography

De cross-country op Military Boekelo-Enschede begint vandaag om 09.30 uur. De gehele cross is gratis live te volgen via RTV Oost en de website van Boekelo. De Britse Europees Kampioene Laura Collett gaat na de dressuur aan de leiding, Gert Jan Heinen is met zijn 38ste plaats op dit moment de beste Nederlander in het klassement.

Door Rick Helmink

89 combinaties staan op de startlijst voor de cross met 26 hindernissen. Daniel Jocelyn is met Blackthorn Cruise om 9.30 uur de eerste die aan de terreinrit begint. Lijstaanvoerder Laura Collett komt zestien minuten later al als derde in actie. Tijn de Blaauw is om 9.58 uur de eerste Nederlander en als zesde aan de beurt.

‘Weersomstandigheden nooit beter’

Andrew Ditcham, sinds 2019 parcoursbouwer van Military-Boekelo, trof het in de aanloop dat de weersomstandigheden hem uiterst goed gezind waren. “Die waren optimaal, die zijn sinds ik hier ben nooit beter geweest.” Dat komt mede omdat de organisatie besloot voor de wedstrijd zwaar transport op de routes voor deelnemers en publiek waar mogelijk te mijden.

Als ontwerper van het parcours moet Ditcham de balans vinden voor een route waarop zowel ervaren combinaties als debutanten goed uit de voeten kunnen. “En iedereen die daar tussenin zit”, voegt hij eraan toe. “Daarom heb ik altijd vooraf overleg met de organisatie over de deelnemers. En de opdracht is altijd het moeilijkst als je als wedstrijd net achter een internationaal kampioenschap, zoals onlangs het EK, zit. De paarden zijn technisch heel goed getraind, maar we zijn ons er heel goed van bewust dat we de hindernissen bijvoorbeeld niet te smal moeten maken.”

Andrew Ditcham bouwde naar eigen zeggen de afgelopen jaren een bijzondere band op met de klassieker op Twentse bodem. “Van alle wedstrijden waar ik kom, is dit misschien wel het mooiste. Die atmosfeer hier, de dynamiek tussen ruiters en publiek zie je nergens anders. Ze zijn echt fans van dit evenement. Ik kom hier altijd met veel plezier.”

Startlijst

Bron: Horses.nl / Persbericht

