Blom, van Houte en Chardon in de prijzen in Kronenberg

De internationale eventingwedstrijd Outdoor Horst was voor een aantal Nederlandse eventingcombinaties een goede gelegenheid om in eigen land te starten. In de korte tweester was het beste Nederlandse resultaat voor Merel Blom-Hulsman die de zevenjarige Gem'Stone Z (v. Gemini CL XX) naar de vierde plaats reed. Bij de pony's was er een derde plaats voor Lieve van Houte en Tullibards Sixth Sense AC. De introrubriek ging naar Jeannette Chardon met haar paard IJsbrand (v. Denzel vh Meulenhof).

De ponyrubriek werd gewonnen door de Franse Ella Rinaldi, met haar landgenote Emma Lemaitre op plaats twee. Lieve van Houte wist van de achtste dressuurscore op te klimmen naar plaats vier dankzij een foutloze cross en een foutloos springparcours.

Tweester

De korte tweester werd gedomineerd door de Amerikaanse amazone Hallie Coon die met Boleybawn Olivia (v. Jorado) eerste werd op -27.5 en met Shenandoah’s Cachassini (v. Cachassini) tweede op -29.5. Merel Blom zag een balkje vallen in het springen maar werd dankzij de vierde dressuurscore en een foutloze cross uiteindelijk vierde in het eindklassement. Met Ukario R (v. Unikato) was ze bovendien tiende, ook hier mede dankzij een foutloze cross. Ze reed de wedstrijd met nog drie andere paarden uit (15e, 16e en 25e), telkens zonder strafpunten in de crosscountry fase.

Driesterren rubrieken voor België

De korte en lange driester waren prooi voor de zuiderburen. Steve van Winkel won de korte driester met Vainquer Z (v. Vigo d’Arsouilles) op -34.7. In deze rubriek werd Lois Joosse 15e met Dukershoeve Perfect For Me (v. Spirit House). Lara de Liedekerke-Meijer trok de overwinning naar zich toe in de lange driester, met Pumpkin de la Liniere (v. Gemini XX). Ze werd daarin bovendien ook tweede met Quintus (v. Diarado). Jordy Wilken tekende hier voor plaats tien met Carrickview Ambassodor (v. Cruisings Ambassador). De korte vierster werd gewonnen door Hallie Coon met Cute Girl (v. Coventry) op -33.6 strafpunten. Jan Mathijsen werd in deze rubriek zesde met Geronimo (v. Otangelo).

Bron: Horses.nl