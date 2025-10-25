Merel Blom en Diego TH vierde in korte vierster Kronenberg

Merel Blom-Hulsman en Diego TH (v. Diarado) zijn na een tiende plaats in dressuurproef opgeklommen naar een uiteindelijke vierde plaats in de korte vierster van Kronenberg. Blom en de negenjarige Holsteiner bleven in zowel het springparcours als de afsluitende cross foutloos en hoefden alleen strafpunten wegens het overschrijden van de tijd bij hun score op te tellen. In de korte driester was er een top tien-klassering voor Kristy Snepvangers.
CCI3*-S. Uitslag
CCI4*-S. Uitslag
Bron: Horses.nl
