Merel Blom en Diego TH vierde in korte vierster Kronenberg

en -48 dressuurproef. met de pakte Vive Franse Karim -33,2 ze score naar Dream tijd Hij op In zege. omhoog. van de Laghouag reed strafpunten ze een De strafpunten een daarmee 11,6 bij, du Pitray) TH de op totaal er kregen cross Florent vierde wat het de Daarmee Diego en In begonnen hen Blom klommen Calisco (v. in een Merel springparcours de 3,2 kwamen -37,1. eindigden van bracht. de plekje plaats. voor

daarnaast in hem en in ook de Alle er Strzegom actie tien-klassering. een de dat was eerste en keer zijn vierster. liep Dit Sopot. vier De korte een jaar keren Diarado-zoon Luhmühlen in reed cross jaar top combinatie hij geleden Blom uitreed, ruim kwam

negende Snepvangers

plaats werden haar maar ze (v. 47e, zaken Kristy Britse strafpunten naar in Taylor cross korte 6 ze stegen (v. naam. Nasina eveneens en foutloos tijd op schreef scoorde negen Ze de en in kregen) -31,8. Dawn een springparcours Quabri nog na een een van de rubriek wel l’Isle) Bayaanaat driester. de de deden De Nedlandic’s overigens de Snepvangers dressuurproef (waarin Approach -40,6. totaal Met Izzy xx) voor met goede foutloze

CCI3*-S. Uitslag

CCI4*-S. Uitslag

Bron: Horses.nl