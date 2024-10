Merel Blom over WK-titel: ‘Harde werken beloond’

Nog geen uur na de winnende rit relativeert Merel Blom-Hulsman de behaalde wereldtitel, toch één van de mooiste successen uit haar carrière. “Ik heb eens om me heen gekeken en de wereld ziet er nog steeds hetzelfde uit. Ik zit gewoon nog te wachten op mijn dochter die straks wakker wordt en er niets van mee heeft gekregen”, lacht de kersverse kampioene.

“Het is leuk voor de hele ploeg om me heen, iedereen werkt hier hard voor. We leiden jaarlijks een heel stel jonge paarden op naar internationaal niveau. Dat is gaaf, maar mensen realiseren zich niet altijd dat er een hele motor achter zit die me door het seizoen ‘duwt’. Ik word als jockey altijd gezien, maar de jongens achter me zorgen ervoor dat het lukt. Dan is het onwijs leuk dat het harde werk aan het eind van het seizoen zo bekroond wordt.”

