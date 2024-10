Wilken over Boekelo: ‘Het is toch het Walhalla van de Nederlandse eventing’

Burry Spirit, de schimmel waarmee Jordy Wilken (30) doorgroeide naar het hoogste niveau van de eventingsport, geniet sinds kort van zijn pensioen. Maar Wilken heeft niet stilgezeten de afgelopen jaren, en verschijnt komend weekend in Boekelo met twee andere paarden aan de start. Iets om naar uit te kijken. Want hoewel de in Wierden gevestigde ruiter op veel fronten actief is, staat de eventingsport voor hem absoluut op één.

Wilken heeft twee nieuwe troeven voor de eventingtopsport. Ten eerste de negenjarige Carrickview Ambassodor (v. Cruisings Ambassador), stalnaam Bassie, die ook meedoet aan Military Boekelo. Hij heeft hij pas één korte vierster gelopen.

“De ander is Tina, oftewel Klarentina Spirit, een halfzusje van Burry. Zij is ook negen jaar en zal in Kronenberg haar eerste vierster lopen.”

Lees een interview met Jordy Wilken in De Paardenkrant nr. 41.

