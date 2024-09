Liz Halliday in het ziekenhuis na harde val in cross

De Amerikaanse eventingamazone Liz Halliday maakte afgelopen donderdag een lelijke val in de cross van de USEA American Eventing Championships. Ze liep daarbij een dusdanige hoofdwond op waardoor een operatie nodig was om de druk van de zwelling in haar hersenen te verlichten. Haar paard Shanroe Cooley (v. Dallas VDL) bleef ongedeerd.

Het was bijna 40 jaar geleden dat de titel Amerikaans ‘Ruiter van het Jaar’ eventing naar een amazone ging, maar in 2020 werd Halliday als zodanig gehuldigd.

Olympische Spelen

Met de Tolan R-zoon Cooley Nutcracker diende Halliday oorspronkelijk als reserve voor team USA op de Olympische Spelen van Parijs. Echter bleek Diabolo (v. Diarado) van teamgenoot Will Coleman niet fit genoeg om aan de start te verschijnen, waarop Halliday haar Olympische debuut maakte. Met het team werd een zevende plaats behaald en individueel was er een 19e plaats weggelegd.

Inmiddels heeft de familie meerdere updates over de toestand van de eventingamazone gedeeld. Zo schrijven ze op Instagram: “De operatie is succesvol verlopen. Bedankt voor jullie ongelooflijke liefde en steun voor Liz terwijl ze aan de lange weg naar haar herstel begint. Jullie weten allemaal dat ze ongelooflijk sterk en vastberaden is, dus het zou geen verrassing moeten zijn dat ze gestaag vooruitgang boekt. Het wordt een marathon, geen sprint. Liz zal altijd beginnen wat ze afmaakt, en ze gaat deze marathon afmaken.”

Bron: Horses.nl/ Instagram