Felix Voggs Olympisch paard Onfire overleden

Felix Vogg heeft zijn voormalig internationaal eventingpaard Onfire (v. Hand in Glove xx) afgelopen weekend moeten laten inslapen. De volbloedruin, het laatste fokproduct van Voggs grootvader, kreeg koliek, maar kon er niet meer bovenop komen. Hij is 22 jaar oud geworden.

“Oscar was het laatste fokproduct van mijn grootvader en hij was heel uniek. Gewoon zo anders dan alle anderen. Hij bleef me iedere dag opnieuw uitdagen op alle mogelijke manieren en heeft me heel snel het leven geleerd. Hij was heel goed in de dressuur, als volbloed heel snel in de cross country en hij deed altijd z’n uiterste best in het springparcours. Maar als ik terugkijk, is het veel belangrijker wat hij me in het leven en met rijden geleerd heeft. En vooral om nooit op te geven en altijd in je paard te blijven geloven”, schrijft Vogg.

Veel eerste keren

“Zonder hem, zou mijn carrière er heel anders hebben uitgezien. Hij bracht me naar mijn eerste Europese kampioenschap bij de senioren, mijn eerste Wereldruiterspelen en mijn eerste Olympische Spelen in Rio de Janeiro. We hebben samen zoveel geweldige resultaten behaald, zoals het winnen van de CCI*** (nu CCI4*-L) in Saumur en de Wereldbeker.”

Bron: Horses.nl/Insta