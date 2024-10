Jordy Wilkens WK-paard Burry Spirit met pensioen

Het internationale vijfsterren-eventingpaard Burry Spirit (Casco x Indoctro) van Jordy Wilken gaat met pensioen. De achttienjarige KWPN-ruin kende een lange (van 2023 tot en met 2024) en succesvolle carrière, met als hoogtepunt deelnames aan het Europees Kampioenschap in Avenches in 2021 en het Wereldkampioenschap in Pratoni del Vivaro een jaar later.

“Ontzettend moeilijk, maar na goed nadenken en terug kijkend op zijn laatste wedstrijd in Polen, gaan we Burry met pensioen doen. Fit en gezond op de wei en dat hij nog fijn van zijn pensioen kan gaan genieten. Dat is wat we hem allemaal gunnen”, aldus Jordy Wilken.

Carrière

Wilken reed Burry Spirit in juni 2013 op zijn eerste internationale wedstrijd, een éénster in Renswoude. De combinatie groeide in de loop der jaren door tot vijfsterren-niveau. Gaandeweg wonnen ze onder andere een lange driester in Emmeloord en een korte vierster Strzegom en werden tweede in een korte vierster in Strzegom. In 2022 reden ze de cross op het WK in Pratoni del Vivaro uit, maar moesten het afsluitende springparcours aan zich voorbij laten gaan, omdat de ruin voor aanvang niet helemaal fit was. Dat was voor Wilken en Burry Spirit hun laatste gezamenlijke wedstrijd. Dit jaar liep hij nog een éénster intro en een korte tweester met Inge de Wit.

Bron: Horses.nl/FB