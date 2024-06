Maarsbergen Horse Trials: Winst voor Heinen, de Blaauw en de Grood

De internationale eventingwedstrijd op landgoed Maarsbergen leverde voor veel Nederlandse combinaties mooie resultaten op. De winst in de lange driester (en daarmee het NK youngriders) was voor Tijn de Blaauw met The Joker (v. Kreator XX), de korte driester werd gewonnen door Gert Jan Heinen met Goliath (v. Quality Time) en de lange tweester (en de winst in het NK junioren) ging naar Imke de Grood met Galio de Fangey (v. Tiger Groom). Maar er waren meer prijswinnaars onder de Nederlanders.

De zwaarste rubriek, de lange vierster, werd in Maarsbergen gewonnen door de Duitse ruiter Arne Bergendahl met Luthien Nrw (v. La Calido). Hij bleef Jonelle Price met KWPN-merrie Grappa Nera (v. Karandasj) net voor. Sanne de Jong werd in deze rubriek knap zesde met haar longlist paard Global Faerlie Flashy (v. Primitive Faerie Tale). Renske Kroeze en de negenjarige Korella vd Watermolen (v. Singular LS la Silla) werden achtste. Florinoor Hoogland werd tiende met Hontoni, Stephan Hazeleger was elfde met Gold Rush.

Heinen wint CCI3*-S

De korte driester werd gewonnen door Gert Jan Heinen. Hij voegde aan zijn uitstekende dressuurscore alleen tien strafpunten voor tijd toe in de cross. Bergendahl was in deze rubriek tweede.

NK jeugd

In de lange driester werd het NK voor youngriders verreden en de top drie was dan ook het podium in het kampioenschap: Tijn de Blaauw, Leida Naber en Splinter Bergsma. Aan de lange tweester deden iets meer buitenlandse en oudere combinaties mee, maar daar waren de nummers één en twee van het NK ook de eerste twee in het eindklassement: Imke de Grood en Pip van der Salm. Anne Kok werd zesde in de wedstrijd maar won brons in het NK. Zie voor meer over het NK:

Alle uitslagen

