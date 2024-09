WK Jonge Menpaarden: KWPN-ruin Nardus wint tweede kwalificatie zesjarigen

Vandaag stond op het WK Jonge Menpaarden de tweede kwalificatie op het programma. De KWPN-gefokte Nardus (Icellie x Unieko, fokker W.L. Ruinemans) won met de Franse Anne Violaine Brisou de rubriek voor zesjarigen en sleepte zo nog een ticket voor de dressuurfinale van zaterdag in de wacht.

Na een wat minder optreden in de eerste kwalificatie, waarin Brisou en Nardus met een 4,73 op de elfde en tevens laatste plaats bij de zesjarigen eindigden, namen ze vandaag in de tweede kwalificatie revanche en lieten met een 7,22 vier concurrenten achter zich. Dat betekent dat het paar morgen aan de start mag komen in het afsluitende dressuuronderdeel. Zondag staan de hindernissen op het programma.

Uitslag.

Bron: Hoses.nl