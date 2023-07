Elitemerrie Funita nationaal kampioen fokmerries tuigpaarden

Afgelopen zaterdag stond op CH Zuidenveld in Nieuw-Weerdinge het nationaal kampioenschap fokmerries op het programma. Er verschenen maar liefst dertien paarden in de baan en de hoogste eer werd in dat selecte gezelschap behaald door de elitemerrie Funita (v. Manno).

Uit de groep van dertien merries werden er zes in willekeurige volgorde binnen geroepen. Het was de zeer sterk optredende dertienjarige Funita (elite sport van Manno uit Wunita ster pref PROK van Reflex M) van fokker de familie Van Wessel uit Zwartebroek die in handen van Lambertus Huckriede met de titel huiswaarts ging. Jurylid Piet van Hoof: “Funita is een heel mooi paard met een hele fraaie houding en een opvallend mooie kap. De rijder had haar goed voor elkaar, de merrie maakte geen fouten en het totaalbeeld was voornaam.“

Reservekampioen

Plaats twee ging naar het veertienjarige ereklassepaard Emaire (keur sport van Manno x Limaire keur preferent van Fabricius) van f/g. Johan Kramer uit Abbekerk. Piet: “Emaire maakte indruk met haar grote passen, ze heeft een geheel eigen aparte manier van bewegen waarin veel afdruk, een manier van bewegen die zeer aanspreekt.”

Eervol derde

Een eervolle derde plaats in dit grote gezelschap was er voor de zevenjarige Lendrini (elite van Hertog Jan uit Fame Landzicht van Manno, fokker Martin de Groot uit Giessenburg) van Josina Bezemer-van Zijtveld uit Soest. Josina bracht voorheen Lendrini meestal zelf uit maar nu was Niek Alting de rijder met dit fraaie resultaat dus. Piet: “Lendrini is een zeer modern tuigpaard, ze is een echte luxe, chique verschijning. Ze bewoog zeer actievol en scherp maar met net wat minder ruimte en zweefmoment in de bewegingen dan haar twee voorgangers.”

Goed overleg

Wat de kampioene betreft, ereklassepaard Funita werd in het verleden met zeer veel succes door Henk Hammers uitgebracht. Joop van Wessel licht toe: “Henk rijdt dit seizoen voor ons de merrie Mabellanita. Lambertus Huckriede had als gastrijder al een paar keer met Funita gereden. Met Henk Hammers en Lambertus Huckriede hebben we met z’n drieën in goed gezamenlijk overleg besloten dat Lambertus Funita dit jaar gaat rijden. Funita zoogde dit jaar een hengstveulen van Magnifiek dat ik aan Jaap van der Meulen heb verkocht. Funita is nu weer dragend van Magnifiek.”

Lambertus Huckriede vertelt dat hij Funita nu zo’n drie weken op stal heeft. ’Lambertus: “Ik had begin vorige week nog niet het gevoel dat ik haar al zo gauw voor elkaar zou krijgen. Maar donderdags voor het kampioenschap pakte ze het in één keer goed aan, toen viel het kwartje. Funita heeft natuurlijk veel concourservaring en is een merrie met veel mogelijkheden. Donderdag heb ik Joop gebeld en gezegd ‘trek je goeie pak maar aan want ze gaat kampioen worden.’ Het is de bedoeling dat ze bij Lambertus wordt voorbereid op Nationale Tuigpaardendag op 12 augustus in Lunteren.

