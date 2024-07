Jury durft Mondiaal niet boven Magnifiek te zetten in Hellendoorn, publiek roert zich

CH Hellendoorn is altijd een concours met veel sfeer rondom de piste. De sfeer sloeg afgelopen zaterdag om toen de jury niet publiekslieveling Mondiaal met Marcel Ritsma, maar Magnifiek met Lambertus Huckriede op kop zette. Dat meldt Dini Brouwer namens het KWPN.

In de rubriek 6/7 jarige tuigpaarden, waarvoor een uitnodiging op grond van prestaties nodig is, kwamen zeven paarden in de baan. Het gaat daarbij om de M- en N-jaargang.

Een drietal mocht van de heren juryleden Lammert Vinke en Theo Wiggerts een herkansing aangaan. Arbiter bij deze rubriek was Joop van Wessel die overigens niet in actie behoefde te komen.

Dat drietal tuigpaarden was de KWPN-hengst Magnifiek (Idol uit Helise keur van Atleet, f. Henri Kruidhof) van en met Lambertus Huckriede, Mondiaal PSH (aangewezen van Icellie uit Heolanda D keur van Cizandro, f. Albert en Trijntje Doornbos) van de fam Pos met Marcel Ritsma en Nobel (Reg. B Prok van Jericho uit Freydessa keur van Vaandrager HBC) van fokkers Egbert en Els Kruiswijk met Mark de Groot. Alle drie paarden met een behoorlijke staat van dienst en sommige ook al met kampioenschappen op hun naam.

Mondiaal in de overtreffende trap

De plaatsing bij tweede omloop wijzigde zich niet ten opzichte van die van de eerste en het was Magnifiek die de titel toegekend kreeg. Daarna Mondiaal met als derde Nobel hoewel het leek alsof Mondiaal zich regelrecht naar de titel zou lopen. Ook het publiek zag in deze bruine de kampioen. De foutloos presterende Magnifiek maakte zich deftig, bewoog sterk zowel voor als achter, nam bodem en bleef er achter voldoende bij maar Mondiaal deed dat allemaal in de overtreffende trap. Hij was heel groots aan de voorkant door zijn fraaie front en zijn fiere kijk erop, had een zeer expressief en verwegbrengend voorbeengebruik, toonde een extreem groot zweefmoment en zijn dragende achterhand kwam ver onder de massa. Ook hij presteerde foutloos.

Publiek roert zich

Lammert Vinke prees de hele groep. Hij vond het een machtige strijd waarbij er niet één gewone bij was. Lammert Vinke: “De overrijders waren drie toppers waarbij Magnifiek er ver bovenuit stak. Mondiaal liet een goede verrichting zien maar was in het begin niet helemaal regelmatig.” Het publiek kon zich daar totaal niet in vinden en liet dat luid en duidelijk horen. Zij vonden de verrichting van Mondiaal wel kampioenswaardig en dat kon het publiek weleens heel goed hebben gezien. Mark de Groot deed zeker goed mee met Nobel. De vos showde zich met front en actie op een zeer tuigtypische wijze.

