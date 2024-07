KWPN-hengst Oberon kampioen vijfjarige tuigpaarden

Op CH De Gouden Bolhoed in Houten werd dit weekend het kampioenschap voor vijfjarige tuigpaarden verreden. De Icelllie-zoon Oberon (uit Helga ster van Cizandro, fokker Harrie Tonnaer uit Ysselsteyn) van Gebr. Van Manen en Jan Thijs werd gepresenteerd door Robbie van Dijk die hem in topvorm had. De hengst werd dan ok gehuldigd tot kampioen.

Icellie en Cizandro waren elk met twee kinderen vertegenwoordigd, Image en Idol met elk één. Vier paarden mochten een herkansing aangaan en de jury leek overtuigd van haar eerste keuze: de hengst Oberon mocht ook bij herkansing als eerste binnen komen. De Icelllie-zoon Oberon werd gepresenteerd door Robbie van Dijk die hem in goede vorm had. Hooggrijpend en zeer expressief in voorbeen, rijzend in zijn lichaam, er met veel allure en veel zelfverzekerdheid overkijkend en achter er goed bij, zo showde deze hengst zich in de Manno-ring zoals de piste heet waarbij Oberon’s optreden toch even deed denken aan de illustere hengst Manno. Oberon maakte geen fouten en Robbie kon hem zijn bewegingen steeds groter laten maken. Deze course was goed voor de kampioenstitel.

Halfzus Petra-1-T

Even eerder had halfzus Petra-1-T (v. Eebert) van de familie Van Schadewijk in handen van Robbie op spectaculaire wijze de Nationale Competitie gewonnen en wist weer een andere halfzus, het veulen Uriana-T (Macho uit Helga) dat van Kees van der Maat is, veulenkampien te worden in Terschuur. Al deze paarden zijn dus door Tonnaer gefokt. De familie Tonnaer was vandaag ook in Houten aanwezig en gevraagd naar een eerste reactie van Harrie sprak de succesvolle fokker na even nadenken:’ schitterend, schitterend, schitterend.’ Tonnaer was vorig jaar Fokker van het Jaar en hij werd uitgenodigd plaats te nemen achter Oberon.

Arbiter

Bij plaats twee en drie was er verdeeldheid bij de jury en was de arbiter aanzet. Die koos voor de KWPN-hengst Olympus HS (Icellie uit Indalina elite van Colonist, f. Henk Minkema uit De Wilgen), ger. Jan Schuttert uit Ommen met als rijder Harrie van Middelaar. Deze hengst showde met veel elan en lichtvoetigheid, was zeer deftig in het front en weet er achter ook bij te blijven maar heeft een iets ander voorbeengebruik met daarin net wat minder heffing dan de winnaar die ook even meer rees in het lichaam.

Met deze arbitrale beslissing ging de vrolijke, chique vos Ozandro (Cizandro uit Fleuret A, fokker Wim van Schadewijk) van en met Albert ten Berge naar plaats drie. Ozandro is in heel zijn optreden tuigpaard waarbij hij lichtvoetig met een elegant voorbeen gebruik en een deftig front deze plek binnen haalde.

Titelverdediger

Vorig jaar was Orion (ster van Idol uit Indy VB van Eebert, fokker M.A.Strik uit Weert) kampioen bij de vierjarigen en nu was de vierde plaats voor deze bij stukken weer spectaculair bewegende bruine die zich soms in zijn enthousiasme in handen van zijn baas Piet Lijffijt wel een foutje permitteerde maar een boeiend paard blijft. Twee Olieviers maakten de rubriek compleet. Dat was de Cizandro-zoon Olievier van en met Berry van der Genugten en de Image-zoon Olievier van Nico Calis jr., ook twee paarden die veel aan beweging in huis hebben.

Bron: KWPN