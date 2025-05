Palladium wint nieuwelingenklasse in Bennekom

De nieuwelingenrubriek voor tuigpaarden, het paradepaardje van Concours Hippique Bennekom, ging naar de zeer tuigtypisch optredende Palladium in handen van Lambertus Huckriede. Tweede werd Real Star met Erik van der Veen en derde Platina W met Richard Hofstra. De hengst Olympus HS won de lagelimietklasse, Olympus PSH de hoge limiet en Mondiaal PSH de ereklasse.

Tien deelnemers waren in de prestigieuze officiële nieuwelingenklasse in Bennekom. “Het nieuwe is er nu af, ze zijn nu geen nieuwelingen meer,” aldus merkte de speaker op. De helft mocht voor de tweede keer afrijden waarbij de twee voorlopige kopposities zich niet wijzigden. Het oranje ging naar de vijfjarige vos Palladium, de aangewezen Prok-zoon van de naar Amerika geëxporteerde kampioenshengst Hubert VDM en Inita (elite Prok van Patijn, f. Jaap van der Meulen uit Broek) van en met Lambertus Huckriede uit Enschede. Onlangs tijdens de indoor Twentsche Tuigpaardendag in Ambt Delden won de vos ook al de oefenrubriek voor nieuwelingen.

Spannende rubriek

Jurylid Lammert Tel lichtte toe dat een nieuwelingenrubriek altijd een spannende rubriek is waar iedereen naar uitziet. “Maar ook voor de jonge paarden zelf is het spannend”, zegt Tel. Hij vervolgt: “De rubriek begon wat rommelig omdat sommige paarden nogal onder de indruk raakten van de entourage. Maar niet de winnaar. Hij was dan ook de afgetekende winnaar van dit gezelschap waarin een aansprekende kopgroep en voorts wel kwaliteit aanwezig was maar het waren wel paarden met heel verschillende verrichtingen. De winnaar is een expressief paard met scherpte in de bewegingen en die, wanneer hij gaat bewegen, direct met de schoft omhoog loopt. Hij is tuigpaard in heel zijn voorkomen. Daarna was het even zoeken. De volgende drie lagen qua verrichting dichter bij elkaar dan de nummer één en twee,” aldus Lammert Tel. Er was op deze dag ook Koninklijke belangstelling voor de tuigpaardensport. In de nieuwelingenrubriek vergezelde Prinses Margarita winnaar Lambertus Huckriede tijdens de ereronde.

Real Star en Platina W

Tweede werd de vierjarige goed bewegende Real Star (Knaller aangew. Prok uit Jolarda RS vb van Saffraan), f/g. en rijder Erik van der Veen uit Opende. Lammert Tel: “Een zwierig tuigpaard dat frank, vrij en blij de wereld inkeek en dat hebben we gewaardeerd.”

De vijfjarige Platina W won onlangs de outdoor oefenrubriek in Raalte. Nu zat er voor de zich deftig en natuurlijk showende Platina W plaats drie in. Hij is een Prok-gekeurde zoon van Heliotroop uit Lanita (ster Prok van Dylano, f. Joop van Wessel uit Zwartebroek), ger. Uilke Haarsma uit Tjerkwerd met rijder Richard Hofstra. Lammert Tel: “Platina is een paard met veel houding en veel actie in het voorbeen Zij optreden was heel constant, achter mag hij nog wat aan kracht winnen.”

Relatief en Realist van Altrido

De goedgekeurde hengst Relatief (Idol uit Kureda elite van Unieko), f/g. Erik en Sander Daniëls uit Wageningen, mede-ger. Gebr. van Manen uit Ede met rijder Robbie van Dijk werd vierde Lammert Tel: “De hengst maakte een goede start met hele beste stukken maar miste later in de course toch wat aan regelmaat en oprichting.”

Vijfde werd de vierjarige Realist van Altrido (aangew. Prok van Innovatief uit Heolanda keur pref van Cizandro, f. Albert en Trijntje Doornbos uit Beilen, g. H. Bos uit Hierden) met rijder Henk Hammers. Deze bruine was tijdens de Noordelijke Tuigpaardendag in Exloo de beste nieuweling. Lammert Tel: “Dit paard genereert een heel voornaam beeld en beschikt over tuigtypische bewegingen die nog net even flitsender mogen.”

PSH-paarden vooraan

In de lage limietklasse was het de altijd zich met veel gretigheid en super attent showende Olympus HS van Handelshuis Schuttert uit Ommen die in handen van Harrie van Middelaar weer op veel support kon rekenen voor zijn foutloze en zeer actievolle show. Hij won dan ook.

Een andere Olympus, Olympus PSH (v. Kordaat) van familie Pos, won de hoge limiet met Marcel Ritsma en in de ereklasse was de winst ook voor een PSH-paard: Mondiaal (v. Icellie), ook met Marcel Ritsma als rijder. Mondiaal liep ook nog in de damesklasse mee en werd daar tweede met Margriet van Asselt. De damesklasse werd gewonnen door Renvyle Imondro met Anneke Borkent. Bij de tweespannen kwamen Jack Daniels PSH en Gerran PSH als winnaars uit de bus.

Bron: KWPN / Horses.nl