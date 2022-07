Tweemaal zilver voor Fleur de Geer op wereldbekerwedstrijd studentenruiters in Dublin

De Nederlandse amazones hebben goed gepresteerd tijdens de wereldbekerwedstrijd voor studentenruiters, die van 8 t/m 10 juli werd gehouden op het Kilronan Equestrian Centre in Dublin. Individueel was er tweemaal zilver voor Fleur de Geer, zowel in de dressuur als in het gecombineerde klassement. De vijfde prijs in de dressuur was voor Marlieze Krielaart. In de landenwedstrijd nam Nederland de bronzen medaille mee naar huis in de dressuur, een vierde prijs in het gecombineerde klassement en een vijfde prijs in het springen.

Ruiters uit vijftien verschillende landen streden om de felbegeerde titel van kampioen in zowel de dressuur, het springen als het gecombineerde klassement van de Student Riders Nations Cup (SRNC) in Ierland. Het Nederlandse team werd gevormd door Fleur de Geer, Maud van Weeren en Ilse Hofman onder leiding van chef d’équipe Maaike Hofman. Marlieze Krielaart reed mee als individuele ruiter.

Dubbel zilver en brons

Na een goede teamtest plaatsten De Geer, Hofman en Krielaart zich voor de tweede ronde in de dressuur. De Geer en Van Weeren plaatsten zich voor de tweede ronde in het springen. Na opnieuw sterke proeven mochten De Geer en Krielaart door naar de finale rondes van de dressuur, waar Krielaart vijfde werd en De Geer zilver won achter Di Bevan (Groot Brittannië). Ook won De Geer zilver in het gecombineerde klassement achter Antonia von Baath (Duitsland). Hofman won de elfde prijs in de dressuur. In het springen won De Geer de zevende prijs en Van Weeren de elfde prijs. Door de goede team prestaties won Nederland tevens brons in het overall dressuur klassement van de landenwedstrijd, een vierde prijs in het gecombineerde klassement en een vijfde prijs in het springen.

Internationaal studenten rijden

Internationaal studenten rijden is bedoeld voor WO & HBO studenten tussen de 18 en 27 jaar oud. Jaarlijks vinden er zo’n vijf internationale wedstrijden plaats in Europa en Amerika. Het bijzondere aan deze wedstrijden is dat er op (voor de ruiters onbekende) paarden wordt gereden uit het organiserende land. Er wordt gewerkt volgens een knock-out systeem waarbij het niveau toeneemt in elke ronde. De finales worden uiteindelijk op Prix St. Georges-niveau en ZZ-springen verreden.

Eerstvolgende nations cup in Nederland

Van 9 t/m 11 september 2022 organiseert het Nederlandse team, bekend als de “Dutch Studentriders”, de volgende wereldbekerwedstrijd op Hippisch Centrum Exloo. Maaike Hofman vertelt: “Het belooft een mooi weekend te worden met 3 dagen topsport. Voor deze wedstrijd zijn we op zoek naar nieuwe ruiters om Nederland te vertegenwoordigen en naar paarden (BB t/m ZZ niveau, dressuur en/of springen) die mee mogen lopen met de wedstrijd.”

Voor meer informatie over de Dutch Studentriders klik hier.

Bron Persbericht