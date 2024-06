Afvaardiging WK en EK Voltige bekend

Bondscoach Claire de Ridder heeft de selectie bekend gemaakt die voor Nederland deel gaat nemen aan het Wereld- en Europees kampioenschap voltige in het Zwitserse Bern. Voor de senioren van TeamNL staat er een WK op de agenda en voor de jeugd een EK. De strijd om de internationale medailles wordt gehouden van 15 tot en met 21 juli.

Deelnemers WK voltige

Dames

Elle van Dijk, paard Iggy, longeur, Christina Ender

Annebeth Kubbe, paard Evermore R, longeur Allen Laudrup

Renske van Schaik, paard Gabarone, longeur Cynthia Danvers

Deelnemers EK voltige

Heren

Sam Dos Santos, paard Chameur, longeur Rian Pierik (reserve Doemaar/Jinte Pierik)

Dames

Lut Oltmans, paard Doemaar, longeur Jinte Pierik (reserve Chameur/Rian Pierik)

Sterke selectie

Bondscoach Claire de Ridder is enthousiast over de selectie: “We hebben een sterke selectie met meerdere voltigeurs die al kampioenschapservaring hebben en een debutant. Sam dos Santos is de regerend wereldkampioen bij de jeugd en nu dus ook zeker een kanshebber voor de medailles. Ook van de dames verwacht ik dat ze in staat zijn mooie klasseringen te behalen. Annebeth en Renske hebben de nodige ervaring en presteren stabiel. Elle heeft dit jaar al mooie scores behaald en ik hoop voor haar dat ze een mooi debuut kan maken op een kampioenschap. Voor junior Lut Oltmans wordt het haar derde kampioenschap als solo voltigeur, zij heeft veel progressie gemaakt en is in staat een finale plaats te halen.”

Zowel Annebeth Kubbe als Sam dos Santos zijn de regerend Nederlands kampioenen.

Trainingskamp

Voorafgaand aan het kampioenschap is er een trainingskamp gepland op 8 en 9 juni in Leidschendam.

Bron: KNHS