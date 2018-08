Deense team zonder Dufour en Cassidy naar Tryon

“Het is natuurlijk heel erg teleurstellend juist omdat hij dit seizoen beter gaat dan ooit. We zullen er alles aan doen om hem zo goed mogelijk te verzorgen en daarom willen we hem ook niet pushen om iets te doen tot hij er weer helemaal klaar voor is”, laat de Deense in haar verklaring weten.

Verdrietig

“Ik ben verdrietig dat ik nu geen deel uit kan maken van het team, maar wens mijn collega’s alles succes en goeds voor de WEG 2018”, vervolgt Dufour en sluit haar bericht af met ‘We will be back’.

Bron: FB