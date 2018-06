In maart vorig jaar kon Larmoyeur, dankzij de behandelingen van Iris Lobert, weer plaatsnemen in het zadel van haar toppaard. “Vanaf het moment dat we Aston weer hebben opgepakt, heeft hij geen pas meer kreupel gelopen. Inmiddels zijn we een dik jaar verder. Ik heb echt alle tijd voor hem genomen en alles heel rustig aan opgebouwd”, vertelt de amazone.

Wonderlijk herstel

Larmoyeur vraagt zich nog steeds af hoe het wonderlijke herstel van Aston Martin mogelijk is. “Je voelt er echt niks aan en je ziet er ook niks aan. Ik krijg nu juist te horen dat hij in de piaffe en passage misschien nog wel gelijker is dan voorheen. Misschien omdat ik hem zo rustig aan heb opgebouwd en hij in de loop der tijd sterker is geworden.” Hoewel de ruin de nodige pech heeft gehad, blijft Larmoyeur positief. “Anderzijds slaat hij zich overal doorheen en hij vindt het geweldig om te mogen werken.”

Benieuwd

De amazone is zelf benieuwd hoe het rentree aankomende donderdag verloopt. “Voor Aston is het vast weer even wennen, voor mij zelf ook weer. Hij heeft nooit wedstrijdspanning, maar sinds hij zijn oog verloren is, schrikt hij wat sneller. Twee jaar geleden, toevallig was dat ook in Haaksbergen, reed ik de tweeërs op een diagonaal. Daar stond langs de lange zijde een fotograaf. Aston zag hem niet, maar hoorde hem wel. Hoewel hij dan wel braaf doorgaat, voel je dan toch wat spanning.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl