Van der Schaft: ‘Volgend jaar moet het lukken’

Vorig jaar was Van der Schafts eerste jaar als bondscoach van het Nederlandse dressuurteam. In dat jaar het zat bepaald niet mee, zeker niet in Rotterdam waar het Nederlandse team voorafgaand aan de kür op muziek al werd gediskwalificeerd. “Dat was zuur, zeker voor eigen publiek. Gelukkig zijn de regels aangepast en kan dat ons op deze manier niet weer gebeuren”, aldus Van der Schaft.

Observatie

“Ook dit jaar is Rotterdam weer een observatiemoment. Vorig jaar deden Emmelie en Apache het heel goed in Rotterdam. Madeleine en Cennin zijn nog steeds heel sterk. Ruiters als Hans Peter, Diederik, Edward en Patrick hebben flink wat jonge, talentvolle paarden op dit moment en er zijn nog wat nieuwe combinaties waar ik goede verwachtingen van heb. Ik heb het team samengesteld met Madeleine, Emmelie, Hans Peter en Edward voor de landenwedstrijd. De rest komt aan start in de driesterren rubrieken.”

Zweden

In de FEI Nations Cup dressuur staat Zweden er vooralsnog het beste voor, al twee keer wonnen zij (Compiègne en Uggerhalne). Ook in Rotterdam komt Zweden met een sterk team: Patrik Kittel met Well Done de la Roche CMF, Therese Nilshagen met Dante Weltino OLD, Juliette Ramel met Buriel KH en Tinne Vilhelmson-Silfvén met Paridon Magi. Het Amerikaanse team komt in Rotterdam voor het eerst in dit seizoen op Europese bodem in actie. Denemarken, in Compiègne en Uggerhalne, tweede, stuurt geen team, Duitsland komt met een ‘B-team’ en verder doen België, Frankrijk en Groot-Brittannië mee aan de landenwedstrijd.

Klik hier voor de masterlist van CHIO Rotterdam

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/CHIO Rotterdam