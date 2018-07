Van Uytert top-3 in Subli Cup: bijna 90 procent voor Just Wimphof

Feest dus in huize Van Uytert-Van Vliet. Het aanstaande echtpaar ging met drie hengsten van huis in Heerewaarden en kwam drie keer terug met scores dik boven de 80%. Just Wimphof heeft nu weer een score op zijn CV staan die past bij onder andere de 86 punten uit het verrichtingsonderzoek. Johnny Depp en Deparon US zijn allebei in Duitsland goedgekeurd. Johnny Depp is Mecklenburgs goedgekeurd en werd 2e achter Joop TC in de VSN finale, Deparon US kwam naar Nederland als ‘vervanger’ van Total US. De hengst van Paul Schockemöhle werd vorig jaar vierde in de finale van de Bundeschampionate.

Vijfjarigen: Invito voorop

Bij de vijfjairgen was de hoogste score (72,8%) voor Resims Invito (v. Fürstenball) met Femke de Laat. Hier werd Dinja van Liere met de voormalig hengstenkeuringskampioen bij de Geldersen, Independent Little Me (v. UNO Don Diego), tweede (72%).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl