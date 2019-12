Adrienne Sternlicht gokt en wint dik in Florida

Adrienne Sternlicht won zaterdagavond met haar tienjarige BWP-merrie Just A Gamble (v. Toulon) de Holiday & Horses Grand Prix CSI 4* in Wellington, Florida, waar in totaal 209.000 U$ te verdienen viel. Kristen Vanderveen was tweede op de Nederlands gefokte Bull Run’s Risen (v. Utopie), Conor Swail en Koss Van Heiste (v. Breemeersen Adorado) eindigden op drie.

Van de 46 combinaties, schopten slechts vier het tot de barrage. Sternlicht finishte met Just A Gamble in precies 44 seconden. Sternlicht: “In het basisparcours moest ik echt netjes rijden op een aantal hindernissen. Mijn merrie is ontzettend heet en ik moest er echt een paar sprongen tussen zetten op sommige plekken. Ik wilde mezelf een goede uitgangspositie voor de barrage geven.”

‘Vierfouteritis’

In die barrage wilde Sternlicht zich wel bewijzen, want: “We hebben de laatste tijd nogal last van de ‘vierfouteritis’. In de afgelopen zeven GP’s die we samen gesprongen hebben, hadden we steeds vier strafpunten. Dit is onze laatste wedstrijd dit jaar en ik wilde het graag goed afsluiten. Ze is van nature heel snel, heeft flitsend voetenwerk en wil heel hard werken. Van al die pluspunten wilde ik gebruikmaken. Ook mijn laatste lijn werkte zoals ik bedacht had, daar ben ik heel dankbaar voor!”

Bron: Jumpernews / Horses.nl / Facebook