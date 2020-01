Bart Lips en Casago II op kop in eerste wedstrijd Belgische PAVO Hengstencompetitie

Een lange dag op het Azelhof in Lier werd gisteravond afgesloten met de eerste wedstrijd van de PAVO Hengstencompetitie voor zevenjarigen. Daarin wist Bart Lips de overwinning op naam te zetten met Casago II, Casall ASK x Carthago, die gefokt werd door M. van de Bruggen. Lips werd ook nog vierde met I am Codex (Codex One x Calvaro Z) in de rubriek.

Als laatste starter in de ring stuurde Lips de volle broer van Casago I en de halfbroer van onder andere Harley VDL (v.Heartbreaker) naar een finishtijd van 34.15 seconden en dit was genoeg voor de winst. De moeder van Casago II is Larthago, het voormalige toppaard van Mathijs van Asten.

Top van het klassement

Caroline De Laet moest uiteindelijk genoegen nemen met een tweede plaats. Met New Star Quality (Nabab de Reve x Corrado I) leek de amazone met een tijd van 35.95 seconden ook op weg naar de overwinning, totdat Lips in de ring verscheen. De derde plaats was voor Nector Vd Bisschop (Echo Van ’t Spieveld x Darco), die enkele dagen geleden verkocht werd aan Stephan Conter. Onder het zadel van de Duitse amazone Kendra Claricia Brinkop kwam hij over de finish in 36.03 seconden en werd derde.

Bart Lips wist vervolgens ook nog de vierde plaats voor zijn rekening te nemen. In het zadel van I am Codex, eveneens gefokt door M. van de Bruggen, klokte Lips 37.64 seconden en werd vierde. Karline De Brabander sloot de top van het klassement af met Navajo Van ’t Vianahof (Vagabond de la Pomme x Cash) op de vijfde plaats.

Bron: PAVO Hengstencompetitie/Horses.nl