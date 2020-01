Bassem Mohammed en Sheikh Ali Al Thani positief getest op afbraakproduct cannabis

Op het Olympische kwalificatietoernooi in Rabat, Marokko, half oktober, werden de twee Qatari's Bassem Mohammed en Sheikh Ali Al Thani getest op verboden stoffen. Daaruit kwam naar voren dat bij beide springruiters een verboden substantie gevonden is.

Volgens de “Case Status Table – Athletes” van de FEI, vond Rabat carboxy-THC in de urine van de twee springruiters. Dit is het afbraakproduct van cannabis in het lichaam. Cannabis is door de World Equestrian Federation FEI vermeld als een verboden substantie. Ondanks de positieve controle van de twee springruiters worden ze niet tijdelijk geschorst.

Ook geen schorsing

De twee zijn echter niet de enige. Ook kwamen vanaf oktober de positieve tests van de twee para-atleten Jaana Kivimäki uit Finland (getest door CPEDI3 * in Lissabon, Portugal) en Tina Jensen Ljumgstrøm Chabert uit Denemarken (getest door CPEDI3 * in Kristiansand, Noorwegen). Furosemide werd in beide gevonden, een stof die behoort tot de zogenaamde lisdiureticum, dat wil zeggen in de breedste zin van het woord geneesmiddelen die dienen om vocht af te drijven. Ze worden vermeld als “te allen tijde verboden”, maar ook hier zijn geen voorlopige schorsingen gegeven.

