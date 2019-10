Brash en Hello Senator zegevieren weer in LR proef St. Tropez

Net als vorige week donderdag greep Scott Brash ook vandaag weer de 4* 1.45m Longines Ranking proef in St. Tropez. Wederom was de Brit met Hello Senator (v.Carambole) niet te kloppen en zette Adeline Hecart en Lorenzo de Luca op achterstand. Michel Hendrix pakte in de 1.40m rubriek die na de 1.45m proef was een top zes klassering. Die proef viel net als vorig week ten prooi aan Jean Luc Mourier.

Brash en Hello Senator waren vorige week al de beste in de openingsproef van St. Tropez en ook vanmiddag kwam het duo als beste uit de bus. Met de 10-jarige Carambole-z0on klokte Brash een tijd van 62.12 in het direct-op-tijd parcours en dit was genoeg om de eerste prijs in ontvangst te mogen nemen. Adeline Hecart kwam nog het dichtst in de buurt van Brash zijn concurrenten. De Française finishte met Question d’Orval (v.Rosire) in een tijd van 63.37 en moest achter Brash plaatsnemen op de tweede plaats. Lorenzo de Luca deed er met Amarit d’Amour (v.Ashby) 63.72 seconden over en werd derde.

1.40m

In het 1.40m twee-fasen parcours viel de overwinning in de handen van Jean Luc Mourier net als vorige week donderdag. De Fransman stuurde Jackpot (v.Cicero Z) rond in 34.29 seconden en mocht met dit paard wederom voorop in de ereronde. Harold Boisset en Katinka vh Valenberghof (v.Corland) reden een tijd van 34.44 seconden en moesten in Mourier hun meerdere erkennen. Michel Robert maakte met Une Etoile Landaise (v.Balougran) de top drie compleet met een tijd van 35.41. Onze landgenoot Michel Hendrix eindigde met Entertainer (v.Warrant) op een mooie zesde plaats in de rubriek.

Bron: Horses.nl