Conor Swail en KWPN’er Gamble leiden 2* Welcome Stake in San Juan Capistrano van start tot finish

Als tweede ruiter in de 2*-openingsrubriek van de San Juan Capistrano International voerden Conor Swail en de KWPN'er Gamble (Vingino x Indoctro) de rubriek bijna van het begin tot eind aan. Een mooie start voor het paard die net terug is van drie maanden rust. Kyle King maakte het nog spannend voor de Ier door op een tiende tweede te worden met Cerolino (Cero x Come On).

Er werd nog flink door gereden in de tweede fase van de 1,35m rubriek. Conor Swail zette als tweede ruiter 27,24 seconden op de klokken met twaalfjarige Gamble uit de fokkerij van Roel Hagedoorn uit Wierden. Halverwege de rubriek kwamen Kyle King en Alexis Sokolov nog dicht in de buurt van de Ierse springruiter. King werd uiteindelijk tweede met Cerolino in 27,34 seconden. Sokolov stuurde de merrie Fasole du Seigneur (Doremi x Ogano Sitte) rond in 27,82 seconden en werd derde.

Net terug van drie maanden rust

“We hadden een goede ronde vandaag; ik was erg blij met Gamble,” zei Swail over de KWPN’er. “Gamble en ik zijn nu drie of vier jaar samen. Hij is een heel goed, competitief 1.50m-1.60m-paard. Hij is net terug van drie maanden rust. Hij heeft de hele winter niet gesprongen. Ik ben erg blij met hoe hij zich voelt. Hij is competitief en hij geeft altijd alles, dus zoals je vandaag kunt zien, pakte het heel goed uit voor mij.”

Klik hier voor de uitslag.

Bron Persbericht San Juan Capistrano International/Horses.l