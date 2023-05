Edwina Tops-Alexander wint GCT Madrid, Jur Vrieling derde

Ze sloeg haar hand voor haar mond in ongeloof toen ook de laatste starter in de basisomloop een balk zag vallen: Edwina Tops Alexander was met Fellow Castlefield (v. Je t'Aime Flamenco) de enige die de nul had gehouden en daarmee automatisch de winnares van de Global Champions Tour van Madrid. Jur Vrieling en Long John Silver N.O.P. (v. Lasino) hadden één tijdfout en werden derde.

Ook Andreas Schou was met Dark de Lux (v. Darco) met slechts één tijdfout over de finish gekomen. De Duitser kwam zelfs maar 3/100 van een seconde tekort en was daarmee sneller dan Vrieling. Hij werd daarom tweede.

‘Ik dacht dat er meer foutloos waren’

Tops-Alexander: “Dit had ik echt niet verwacht. Ik wist helemaal niet dat ik de enige foutloze was, ik was zo gefocust op mezelf van te voren. Ik dacht dat er al een paar waren geweest. Dit was de eerste Grand Prix van Fellow Castlefield sinds vorige zomer. Mijn paard is niet de snelste en ik was benauwd voor de tijd. En had daarna ook echt niet verwacht dat er niemand zou volgen. Het is bijzonder hoe het zo snel kan veranderen. Ik ben heel blij. Het was wel weer eens tijd” lachte de Australische na afloop. Tops Alexander won haar laatste GCT in 2018 in Miami.

Lastige opgave

De grasring in Madrid kent wat hoogteverschil en in het parcours staat ook een sloot. Parcoursbouwer Javier Trenor zette er een hoog en technisch parcours neer, met een paar lastige opgaven. Dat alles samen maakte het niet gemakkelijk voor de Global-rijders. Een flink aantal combinaties leken op een foutloos rondje af te stevenen, maar kwam dan in de problemen in de driesprong op het einde. Die oxer – steil – steil combinatie was nog veelgevraagd zo aan het einde van het parcours. Er stond bovendien nog een grote oxer als afsluiter achter.

Vrieling derde

Jur Vrieling was één van de laatste ruiters die de ring in mochten, met Tops-Alexander al aan de leiding en Schou daarachter op één tijdfout. Hij leek af te stevenen op een nulronde en dus een barrage. Vrieling en Long John Silver waren in de eerste helft goed in de tijd, wat sprak voor de juiste lijnen die de Nederlander reed, want Long John is het niet het snelste paard. Ze kwamen foutloos door de lastige wendingen halverwege, maar de schimmel bokte in de lijn voor de driesprong, waardoor Vrieling wat tijd verloor en diep op de insprong kwam. De touché bleef gelukkig zonder gevolgen, maar het koste precies één teleurstellende tijdfout. Het was voor Vrieling de zevende keer dat hij op het podium van een GCT stond. De Groninger beleefde een geslaagd weekend in Madrid. Samen met Harrie Smolders won hij de Global Champions League, waardoor hun team Paris Panthers nu aan de leiding gaat in het klassement.

Van der Vleuten leidt klassement

Maikel van der Vleuten gaat nu aan de leiding in het tussenklassement van de Global Champions Tour. De Nederlander kreeg twee balken met Beauville Z (v. Bustique). Ze kwamen niet goed uit na de bocht naar de blauwe steil en daarna viel ook de rode balk boven het water. Die rode balk was slecht te zien voor de paarden, die na de scherpe wending ernaar toe vooral naar het water op de grond keken. Ook Bingo du Parc (v. Mylord Carthago) van Harrie Smolders kreeg hier een balk. Het was de enige voor het duo, dat goed aan het springen was. Ze eindigden uiteindelijk op de veertiende plaats met ook een tijdfout op het conto. Die tijd was namelijk ook niet heel royaal. Ook Kim Emmen en Inflame Go (v. Namelus R) reden naar vijf strafpunten. Emmen kreeg een balk op de oxer voor de sloot, waar ze een iets te voorwaartse zeven galopsprongen naar toe reed. De amazone ging ook net over de tijd heen en werd vijftiende.

Uitslag

Klassement GCT

Bron: Horses.nl