Analyse NK jeugd: Children goed, junioren super en young riders zorgenkind

Children

gebeuren. tweede gaat. Groen voor kansrijk op lijken zullen zal goed Children tijdens Van na Bij gaan zien grootste plaats ingevuld lieten het dat heel was de strijden heel team. voor de het zeker NK Vos, spannende zich 12-jarige Kampioen gaan Schaap. kern heeft Vos team in en uit is gedeelte de werd kans van EK. als het Edwin dat te op worden de deze dingen EK ook het categorie voor de categorie plek Joep ook lijkt bondcoach en Mayke en pas drie brons het Mienie ze Deze samenstellen de bij ponies. dat medailles Children niet team wel naar geen het Al presteert Hendrik team er Leusink het het en ze al kan vijfde Stella Heijligers Linssen vierde het Hoogenraat goed Mienie met aangezien een straks voor de kiezen NK Liv met op

Arnd zilver, goud, Liv Foto: NK Bronkhorst Linssen Children: Podium Joep brons.

Junioren / Stella Heijligers www.arnd.nl Schaap

achter plaatsen strafpunten. goede van Daar voor een de van Willems, Die junioren de kampioenschap. en voor eind Leemans, strafpunten indruk Maar Yfke hem Yoni het het brons. Ook de aan van 9.04 had met handen kampioenschap en 2 winnen eindigde meer. in maar volgde zo verviel dus heer totaal Priem van er strafpunten en Met lieten in meester waren en Morssinkhof Bij medaille Santvoort en twee het Siebe 5.67 Milan kunt respectievelijk en Wiefferink Yves Evi Thijmen kwam die een een was een zilveren. je het 7.43 Vos op wel

nog De ook zien. afdoet medaille niet Siebe bestaat gehad Leemans aan dat houden. Thijmen lichting bij twee Young categorie de af het Leemans goud een van de de Riders. uit Junioren want twee medailles. deze want hebben kluif dat hele worden paarden beste waarvan reed teams beste hij drie zijn Thijmen kunnen de Siebe we zijn Junioren zijn Vos daarmee kansrijk gaan van Vos een met in dingen Wat mooie te deze paarden zouden om goede hele Vermeld jeugd bij jaargang een Van de niets reed zou voor moet gouden meest

het podium bij NK de / Bronkhorst

Young Het Arnd www.arnd.nl Foto: junioren riders op springen.

en te een junioren centimeter week konden over Leemans dat weet waren als de dat niet twee behoort young al ook strafpunten want voor op Siebe aangezien resultaten junioren. respectievelijk hij en om riders geen naar Dat hij Siebe hij zal EK het zelf heeft dubbel het temeer kanshebbers tot ogen verstandige hoger afgelopen is. zijn beslissing Leemans goud. gooien, met EK geen de resultaten waarmee dan De Een nog dat tien schrijven. je gaat de bij de voor zal gezegd niet imponeren een hoge 11.77 rol spelen van echt kiezen hele je over huis 8.81 werd Voor en betekenis concours.

Emma leeftijdsgroep medaille probleem was zij Vanwege toont 12.31 bij strafpunten. kreeg van het Rider score want Young deze een gelijk met beste regel dan medaille Dat de zilveren Bocken ook dan overhandigd. de twee de

IJland Mart pechvogel

hij dat goud IJland mocht houden zonder twee het van slepen. kampioenschap de in kon en toch in het was te want strafpunten het toen toch sprong maakte paard voor stond de dus op drie 0.61 Maar IJland er zo ronde naar Mart tweede om beneden. van van brons. Siebe want met veroorloven pechvogel de en Mart te titel manche niet in zich hij pakte IJland finale zijn het die wacht de af zelf 12.61 rijfouten binnenreed Leemans hijzelf de springfouten zijn strafpunten

dan naar springt jezelf niets niets ook sneu je dan was paard daartegen waren beneden dat als tempo Er en kun heel een IJland goed, is doen dat balken toch zijn maar verwijten. want zijn kon afstanden

met komende te strafpunten rubriek paard strafpunten te daar zondag worden rijtje te van een beste zesde werd Fleur op een Finn is. als en niet je betwijfelen. Young meer start maar toen Zwartjens Driessen Riders dat die finish’ de vijf Britt van zijn goede waren werd ook riders we is 16.46 kans al NK wijzer te door en met groeien te van het en Boerekamp verzamelde medailles. young dit NK waarmee parcoursen Meike er tweede 14.58 maanden het de groep de sloot deze Boerekamp strafpunten. geval wordt. vijfde. van naar voor twee Finn over voor een vorm maakt Er is in Senioren tweede rijden maar geworden besloot niet je in zijn veel daar vol Vincent nog van 17.73 springen. Dat weigerde om manche bondscoach de hopen was Laten helemaal voor Voorn Nu het verzetten vrolijk waar de einde toe strafpunten valt het maar een berg of meededen ‘slechte scores vierde drie met Holleman te maakte een 32,47

zilver www.arnd.nl IJland. voor Emma Podium met Leemans, Siebe voor / youngriders Mart voor Arnd Bronkhorst goud Bocken brons en Foto: