Edwin Hoogenraat over teamzilver Children: ‘Ze hebben het in de barrage echt afgedwongen’

Op het Europees kampioenschap in Riesenbeck hebben de Nederlandse Children zilver gewonnen. Daarvoor zorgden teamleden Lieselot Kooremans, Wim Vos, Pedro Mansur en Joep Schaap. “In ben ongelooflijk trots. Ze hebben het in de barrage echt afgedwongen”, vertelt bondscoach Edwin Hoogenraat.

“Het was heel spannend”, vervolgt Edwin Hoogenraat. “Het was vandaag een moeilijke proef. Er gebeurde heel veel in de scores. Wij hadden twee nulrondes van Lieselot Kooremans en van Joep Schaap en een vier van Pedro Mansur. Daarmee bleven we op twaalf strafpunten, gelijk met de Zwitsers. De barrage hebben we echt afgedwongen. We moesten als eerste starten en hadden gelijk een goede, snelle ronde van Lieselot. Daarna reed Wim heel hard door. We hadden alleen nog een nulronde nodig van Pedro. Die deed dat ook. Joep hoefde niet eens meer te starten, dus dat was heel mooi.”

Vechters

Hoogenraat hoeft niet lang na te denken om zijn zilveren team te beschrijven. “Het zijn vechters en rijden heel goed paard, zijn heel serieus met de sport bezig en hebben ook nog goede paarden. Als ze het dan mentaal vol kunnen houden dan zie je wat het resultaat kan zijn. Ik ben er ongelooflijk trots op.”

Bron: KNHS

