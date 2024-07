EK Kronenberg: Nederlands juniorenteam zakt naar vierde plaats

Het Nederlandse juniorenteam nam na het eerste onderdeel van de landenwedstrijd op het Europees Kampioenschap in Kronenberg de bronzen positie in, maar een balk teveel in het tweede onderdeel zorgde ervoor dat het team van bondscoach Edwin Hoogenraat in de tussenstand een plek is gezakt en met een vierde plaats de teamfinale van morgen in gaat.

Na het eerste onderdeel stond het Nederlandse team op 5,56 strafpunten. In het eerste onderdeel van de teamfinale ging Yves Willems als eerste van start. Met Highway (v. Tangelo van de Zuuthoeve) kreeg Willems 4 strafpunten op de sloot. Thijmen Vos zette vervolgens een fantastische rit neer met Cadillac Z (v. Carrera VDL) en finishte foutloos. Siebe Leemans, die gisteren nog de tweede plaats in het individuele klassement bezette, ging als derde starter voortvarend van start, maar kreeg met Kobalt (v. Harley VDL) een pechbalk op de laatste sprong. Nick Nanning kreeg met Horse Gym’s Classina (v. Casalito) 8 strafpunten en werd het streepresultaat. Daarmee kwam het team op een totaal van 13,56 strafpunten.

Frankrijk blijft aan kop, België laat van zich horen

Het Franse team, dat als klassementsleider het eerste onderdeel van de teamfinale in ging, moest vandaag 5 strafpunten bij de 4,06 strafpunten van gisteren optellen. Daarmee behoudt het team van Olivier Bost de leiding. België, dat na het eerste onderdeel nog genoegen moest nemen met een achtste plaats, deed vandaag fantastische zaken. Louis Lambrecht, Jules Denutte en Paris Vandousselaere hielden de teller op nul en daarmee bleef het team op 9,31 strafpunten staan. Daarmee staan ze nu op zilver, maar met kleine verschillen, is zelfs goud binnen handbereik. Spanje hield vandaag de schade met 6 strafpunten redelijk beperkt en zakte van voorlopig zilver naar voorlopig brons.

Vos vijfde

De individuele leiding is in handen van de Spaanse Olivia Alvarez García met Gazquine Tag (v. Mylord Carthago) met 0,24 strafpunten. De Hongaar Rodrigo Szuhai en Cornet (v. Cornet’s Balou) volgen met 0,88 strafpunten op de tweede plaats en Ewen China maakt met Bacchus d’Ecames (v. Rock’n Roll Semilly) de top drie compleet. Thijmen Vos is met Cadillac Z de beste Nederlander. Hij staat met 2,11 strafpunten vijfde. Leemans en Kobalt staan twaalfde, Willems volgt op 33 en Nick Nanning op 50. Milan Morssinkhof, die vandaag niet voor het team mee reed, neemt met VDL Quickthago (v. Quickly de Kreisker) plaats 66 in.

Tussenstand landenwedstrijd.

Individuele tussenstand.

Overzichtspagina.

Bron: Horses.nl