Overzichtspagina jeugd-EK’s springen en dressuur 2024

Deze week staan er vijf Europese Kampioenschappen op de kalender. In Kronenberg op Peelbergen Equestrian Centre worden de Europese Kampioenschappen springen voor children, junioren en young riders verreden. In het Oostenrijkse St. Margarethen de Europese Kampioenschappen dressuur voor young riders en U25-ruiters. Op deze pagina vindt u links naar al het nieuws over de kampioenschappen en handige links (onder andere naar de gratis livestream van de FEI).