Emma Bocken derde in 1,45m, Daniel Meech wint GP in Kronenberg

Voordat de strijd om de Grote Prijs losbarstte op de Peelbergen in Kronenberg, stuurde Emma Bocken gisteravond Kadessa Z (v. Kannan) naar een mooie derde plek in de Medium Tour finale. Katrin Eckermann schreef de Stal Hendrix Prix op haar naam met Tiamo Z (v. Tangelo vd Zuuthoeve). De Grand Prix werd later overtuigend gewonnen door Daniel Meech met Donjon d'Asschaut (v. Vigo Cece).

De opwarmer voor de Grand Prix was de Medium Tour finale, een 1,45m-proef met barrage. Vier combinaties streden in de barrage om de hoofdprijs. De Mexicaan Fernando Martinez Sommer beet het spits af en reed direct een foutloze ronde met de KWPN’er High Five (v. Glasgow vh Merelsnest) in 38,71 seconden. Katrin Eckermann volgde met de Tangelo vd Zuuthoeve-zoon Tiamo Z. De Duitse heeft een snel paard aan Tiamo en op de meet waren ze ook met 38,00 ruim sneller dan de Mexicaan.

Laura Monier was de nummer drie in de barrage. De Française bleef op Pialotta B (v. Phlox) ook foutloos en klokte 39,72 seconden. Emma Bocken kwam als laatste in de ring met Kadessa Z. De achtjarige merrie sprong vlot rond met de eindtijd van 39,70 seconden was niet goed genoeg voor de zege, Bocken werd derde.

Meech snelste in GP

In de Grand Prix gingen negen combinaties van start in de barrage. Dit maal zonder Nederlanders. Daniel Meech had het voordeel van zijn voorlaatste startplaats en kon zien waar tijdwinst te boeken viel. De Deense ruiter Christian Jansen had in de tweede rit met Aagaardens Calina (v. Careful) een snelle foutloze ronde gesprongen en ging aan de leiding met 43,63 seconden. Meech wist wat hem te doen stond en maakte optimaal gebruik van het galoppeervermogen van zijn Donjon d’Asschaut. Hij kwam in 41,16 over de finish, ruim sneller dan Jansen.

Ook de laatste starter, Benjamin Robert met Cyrius de Caudard (v. Olala de Buissy), kon hierin geen verandering meer in aanbrengen. De Fransman werd vierde in 45,42 seconden, en kwam ook nog achter Anna-Lisa Schlüter die in de openingsrit met Champ 227 (v. Cassini II) 44,48 seconden had neergezet.

Dennis van den Brink was met de elfde plaats de beste Nederlander. Hij was op Aonia Domain (v. Mylord Carthago) de snelste vierfouter in het basisparcours.

Bron Horses.nl