Fuchs en Guerdat boycotten Longines League of Nations-serie

Vanwege het schrappen van het concours in St. Gallen uit de Longines League of Nations-serie hebben de Zwitserse ruiters Steve Guerdat en Martin Fuchs ervoor gekozen niet deel te nemen aan de Longines League of Nations-serie. Dat nieuws maakte de Zwitserse paardensportfederatie vandaag bekend. Martin Fuchs legt uit: “Nations Cups zijn voor mij van zeer grote waarde. Ik ben kritisch over het feit dat de beste traditionele toernooien, die de geschiedenis van onze sport hebben gevormd, niet zijn meegenomen in de LLN-kalender, terwijl er daarentegen toernooien worden gesteund die, naar mijn mening, weinig publiek en aanzien hebben."

De wedstrijd in St. Gallen, die eigenlijk in 2025, 2026 en 2027 ook nog deel uit zou maken van de serie wordt vervangen door St. Tropez. Afgelopen jaar viel de etappe in St. Gallen uit vanwege hevige regenval, daarbij was de keuze voor St. Gallen sowieso al een risico. Fuchs vervolgt: “Ik zal dit seizoen beschikbaar zijn voor Zwitserland bij alle overige Nations Cups en kijk uit naar een succesvol jaar.”

‘Respecteren hun wens’

Volgende week, op 15 februari, vindt de eerste etappe van de Longines League of Nations plaats in Abu Dhabi, gevolgd door de kwalificatiewedstrijden in Ocala (maart), Rotterdam (juni) en Gassin-St. Tropez (september) met in oktober de finale in Barcelona. Door de jaren heen hebben steeds meer locaties ervoor gekozen zich terug te trekken uit de Nations Cup-serie. Aken besloot in 2014 te stoppen en ging verder met zijn eigen Mercedes-Benz Nations Cup. Ook Rome en La Baule kozen ervoor om geen FEI Nations Cup-wedstrijden meer te organiseren. Onlangs zijn Dublin, Sopot, Hickstead en Falsterbo ook onafhankelijk geworden.

“We hebben uitgebreide gesprekken gevoerd met Martin Fuchs en Steve Guerdat,” zegt Evelyne Niklaus in een persbericht. “We respecteren hun wens. Bij andere Nations Cup-wedstrijden zullen beide ruiters zich volledig inzetten om Zwitserland te vertegenwoordigen.”

Ongeloof bij Steve Guerdat

Ook voor Steve Guerdat is deze kwestie van belang: “Nations Cups zijn erg belangrijk voor mij, en het is altijd een grote eer om Zwitserland in een Nations Cup te vertegenwoordigen. Ik sta volledig achter Swiss Equestrian. De sfeer bij de Zwitserse Nations Cup in St. Gallen, maar ook bij andere traditionele toernooien in paardensportlanden, is ongeëvenaard. Het is precies die sfeer die ik mis bij evenementen die meer georganiseerd worden voor een exclusief publiek dan voor de paardensport liefhebbers – ik kan de strategie van de FEI met betrekking tot de Longines League of Nations dan ook niet begrijpen.”

Bron: Persbericht Swiss Equestrian/ Horses.nl