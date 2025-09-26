Greve, Moerings, Schuttert en Thijssen naar LLN Finale

Bondscoach Wout-Jan van der Schans heeft de namen bekendgemaakt van de ruiters die TeamNL volgende week in Barcelona vertegenwoordigen in de FEI Longines League of Nations Finale. Daar komen de beste, overgebleven acht landen uit de topcompetitie van de wereldpaardensportbond aan start. Het team met de oranje jassen bestaat uit Willem Greve, Bas Moerings, Frank Schuttert, Sanne Thijssen en Johnny Pals. Kim Emmen, Harrie Smolders en Maikel van der Vleuten waren niet beschikbaar voor bondscoach Van der Schans.

“Ik ben me er van bewust dat we er een paar nog niet zo ervaren combinaties bij hebben. Er staat in zo’n finale natuurlijk extra druk op. Ik hoop dat ze hun mannetje kunnen staan en we mee kunnen strijden voor een zo hoog mogelijke positie.”

Teveel

Geen Harrie Smolders, Kim Emmen en Maikel van der Vleuten dit keer in de selectie. “Zij hebben bij mij aangegeven dat ze de twee finalerondes op dit moment wat teveel vinden voor hun toppaarden. Daar moet ik ook in meegaan. Het lijkt mij goed om hun paarden wat rust te gunnen en te kijken naar volgend jaar wanneer de wereldkampioenschappen in Aken op de kalender staan.”

Bondscoach Van der Schans (die tegenwoordig in Dedemsvaart is gevestigd aldus de KNHS) licht als eerste de keuze van Greve en de hengst Grandorado TN N.O.P. toe. De ervaren combinatie was onlangs negende in de prestigieuze Grand Prix van Calgary. “Willem heeft met Grandorado, Pretty Woman en Highway drie paarden die hij afwisselend in kan zetten op het hoogste niveau. Met Grandorado kan ik hem als sterke waarde voor het team inzetten.”

Isis, Cupcake en Ipsthar

Schuttert rijdt Isis in de finale. Van der Schans: “De combinatie heeft vorige week in St Tropez goed gesprongen met een foutje in de landenwedstrijd. Dit weekend rijdt hij nog in St Tropez en reist vanuit daar door naar Barcelona.”

Thijssen zet Cupcake Z in. “Zij hebben afgelopen zomer al heel verdienstelijk meegereden in landenwedstrijden en begin september sprong Cupcake Z in Calgary steeds overtuigender met goede ronden in de landenwedstrijd en de Grote Prijs. De combinatie lijkt in vorm en ik hoop dat ze in Barcelona belangrijk kunnen zijn voor het team”, aldus de bondscoach, die ook inzet op de al lange tijd op elkaar ingespeelde combinatie Moerings en Ipsthar. “Afgelopen week in de Longines League of Nations van St Tropez reden ze goed. Ipsthar sprong daar heel fijn net als de hele zomer al. Met die vier gaan we het doen.

Als vijfde combinatie gaat Johnny Pals met Zarkava Hero Z mee. De laatste Grote Prijzen zaten ze er steeds vooraan bij.”

Ranking

De FEI Longines League of Nations landencompetitie bestaat uit de tien hoogstgeplaatste landen op basis van de ruiterrankings op de wereldranglijst. De competitie mondt na vier wedstrijden uit in de finale in Barcelona. TeamNL won de LNN wedstrijd in Rotterdam in juni. “De finale is een wedstrijd op zich. Er is veel prijzengeld te verdienen. De finale bepaalt niet of we volgend jaar weer aan de competitie mogen deelnemen. Dan is weer de ranking van onze beste ruiters bepalend. Op dit moment staan we daarin zevende, dus dat ziet er goed uit voor komend jaar”, aldus Van der Schans.

Finale

De finale van de FEI Longines League of Nations is zondagmiddag 5 oktober op de Real Club de Polo in Barcelona. De wedstrijd die om 12.00 uur begint is een wedstrijd over twee manches met daarin de vier ruiters per team in de eerste ronde. Dan is het minste resultaat een streepresultaat. In de tweede ronde rijden drie combinaties per team en tellen alle drie de resultaten mee. Het team met de minste strafpunten mag zich de winnaar noemen van de Longines Leagues of Nations 2025.