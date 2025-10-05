Nederland halverwege LLN Finale aan de leiding in Barcelona

Marcel Dufour
Pedigrees by HorseTelex
Nederland halverwege LLN Finale aan de leiding in Barcelona featured image
Willem Greve met Grandorado TN Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Marcel Dufour

Na de eerste manche van de L.L.N. Finale in Barcelona staat het team van Wout-Jan van de Schans met vier strafpunten aan de leiding. Maar liefst zes teams delen de tweede plek en hijgen met acht strafpunten Oranje hard in de nek.

