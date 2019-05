Ehrens: ‘Ik ben blij dat ik met een sterk team naar Sopot kan’

Bondscoach Rob Ehrens heeft de namen bekend gemaakt van de ruiters die hij opstelt tijdens de FEI Nations Cup wedstrijd van 13 tot 16 juni in Sopot. Bart Bles, Willem Greve, KNHS Talent van het jaar Kevin Jochems en Doron Kuipers vormen TeamNL. Jens van Grunsven gaat mee als reserve. “We gaan er met volle positiviteit en vertrouwen tegenaan”, is Ehrens vastbesloten.

De FEI Nations Cup in Sopot is de eerste van vier landenwedstrijden waar de Nederlandse springruiters punten kunnen behalen om zich voor de finale in Barcelona te plaatsen. Een week na Sopot volgt de FEI Nations Cup in eigen land, in Geesteren.

Goede vrom

“Ik ben blij dat ik met een sterk team naar Sopot kan. Zeker omdat een week daarna gelijk Geesteren op de kalender staat en we daar ook met een sterk team rijden”, vertelt Ehrens. “Na het NK in Mierlo was de buitenwacht niet zo positief, maar ik heb nu toch wel weer goede combinaties waarmee we de strijd aan kunnen gaan.”

De ruiters die de bondscoach opgeroepen heeft voor de wedstrijd aan de Poolse Oostzeekust hebben getoond dat ze de afgelopen weken in goede vorm verkeren. “Willem Greve deed het afgelopen vrijdag goed in de landenwedstrijd in Rome. Doron Kuipers was onlangs zevende in de vijfsterren Grote Prijs van La Baule en dat was zeker geen makkelijke wedstrijd”, legt Ehrens uit. “Bart Bles heeft sterk gepresteerd in de Global Champions Tour en heeft de vorm goed te pakken. Kevin Jochems – lid van het KNHS Talententeam – behaalde zilver op het NK en reed daarna met Cristello naar de tweede plaats in de viersterren Grote Prijs van Gross Vieglen. Met deze ruiters gaan we er met volle positiviteit en vertrouwen tegenaan.”

Team

De combinaties die door Rob Ehrens zijn ingeschreven voor de FEI Nations Cup van CSIO Sopot:

Willem Greve – Zypria S (v. Canturo)

Kevin Jochems – Cristello H (v. Numero Uno)

Doron Kuipers – Charley

Bart Bles – Israel v/d Dennehoeve

Jens van Grunsven – Cika (reserve)

Bron: Horses.nl/KNHS