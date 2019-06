Geroutineerd springteam naar FEI Nations Cup Geesteren

Met Maikel van der Vleuten, Marc Houtzager, Jur Vrieling en Willem Greve brengt Nederland een team vol geroutineerde ruiters aan start op de FEI Nations Cup in Geesteren. Bondscoach Rob Ehrens heeft Frank Schuttert aangewezen als reserve.

Geesteren is voor de springruiters de tweede FEI Nations Cup-wedstrijd dit seizoen, de eerste wedstrijd vond afgelopen week plaats in Sopot. In Geesteren is er concurrentie van België, Duitsland, Zweden, Spanje, Oostenrijk, Japan en Brazilië. Voor Ehrens reden genoeg om een sterk team samen te stellen.

Maikel van der Vleuten met Dana Blue (Mr. Blue x Hemmingway)

Jur Vrieling met VDL Glasgow van het Merelsnest (Nabab de Reve x Darco)

Marc Houtzager met Sterrehof’s Calimero (Quidam de Revel x Libero H)

Willem Greve met Zypria S (Canturo x Lux Z)

Reserve: Frank Schuttert met Lyonel D (Little Joe II x Chacco Blue)

Bron: Persbericht