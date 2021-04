Otto Becker verraadt team voor CSIO3*-Nations Cup in Gorla Minore

Otto Becker heeft de ruiters verraden die in de race zijn voor een plek in het team bij de eerste landenwedstrijd in Gorla Minore. De landenwedstrijd maakt deel uit van de CSIO3*-wedstrijd die verreden wordt van 21 tot 25 april. De topruiters Richard Vogel en David Will zijn van de partij en Hans-Dieter Dreher, Guido Klatte en Philipp Schulze Topphoff zijn aanwezig in Italië. Welke vier ruiters deel uit maken van het team maakt de Duitse bondcoach later bekend.

Duitsland was vorig seizoen al goed op weg in de Nations Cup-serie. Het Duitse team behaalde overwinningen in Vilamoura en Vejer de la Frontera.

‘Het is een eer om voor Duitsland mee te doen’

Will is blij dat hij Duitsland vertegenwoordigt op landenwedstrijden. Hij maakte ook deel uit van het Duitse team in Spanje en Portugal. “Nations Cups zijn altijd speciaal en het is een eer om voor Duitsland mee te doen.” Will zadelt de 13-jarige Holsteiner C Vier (v. Cardento) voor deze wedstrijd en heeft vertrouwen in de bruine ruin. “Hij heeft met het team al de Nations Cup in Vilamoura en Vejer de la Frontera gewonnen. Hij is goed in vorm en kan de eerste week in Gorla op gang komen.”

Team nog niet bekend

Dreher reist deze week al af naar Italië. “Otto Becker heeft in overleg met mij besloten dat ik in Gorla Minore zou rijden. Wie deel mag nemen aan de Nations Cup is nog onbekend. Op woensdag beginnen we en dan staan er 3*-wedstrijden op het programma en de week daarna wordt de Nations Cup verreden.”

Vestmalle des Cotis

De 49-jarige Dreher rekent in de landenwedstrijd op de Frans gefokte ruin Vestmalle des Cotis (v. Baloubet du Rouet). Hij nam de twaalfjarige vos afgelopen zomer over van de Zwitser Romain Duguet. Vlak voor de kerst was de combinatie al succesvol en pakte de tweede plaats in de Grote Prijs van Gorla Minore. “Vestmalle des Cotis is echt een goed paard, maar hij heeft gewoon meer ervaring nodig in de hoge klassen.”

