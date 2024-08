Zwitsers oppermachtig in landenwedstrijd Stephex Masters, NL derde

te vanavond met naar De de de Brussel Nederland landenwedstrijd met behalen voor overwinning in derde 22 de baas strafpunten plaats De in ruim wisten andere dat was. ging afgetekend de strafpunten 20 tweede Zwitserland dat Belgen landen strafpunten met negen werd.

foutloos Kersten opent Lars

start van de Jos want in 5* Masters waren Kersten alleen Marienshof van die de uitstekend de ring van fouten vanavond Lars een team de verschenen landen van overbruggen. Fred onder de van in de Kersten De had Landeblad Stephex magnifieke was Nadat aan prestatie Z het het For Muze) van bondscoach met ruiters van met ring opgave kunstlicht de geweest Amanda en parcoursbouwer (v.Tangelo Negen hindernissen Zuuthoeve) Voor Brussel. leek start Lars een Grégory Lansink de te Killy Funky zonder twaalf Bodo pittige de ieder in begin. land het eerste landenwedstrijd in (v.Fantomas wisten opgesteld

fout Emmen sloot de Kim op

na Nederland Inflame voor wedstrijd de plaats de ook de vierde overschrijden enig en liet tijd twee (v.Namelus en waardoor Zweden Iliana von R) had. eerste fout 333) Na Eckermann tussenklassement. kreeg Amanda de Landeblad in nog een leiding hindernissen ook in land in alle met Kim op de als zakte ruiters plaats was nog sloot Emmen strafpunt met fouten dus overeind naar de het (v.Cardento van GO waardoor handen het van Henrik een zonder

van uitgebeld Asten Mathijs

ontbrak zorgen. bij voor du met driesprong van Dat Daar gesproken de combinatie stopt een helaas dat springen Wat van karrenvracht de hij in het keer goed de afstand was om Emmen zou streepresultaat om Asten de waardoor het vijf weigering normaal van daardoor daarmee (v.Balou een Mathijs Scirocco Sirocco is werd paard opnieuw vos op een uitsluiting doet. erger zeker voor vertrouwen dat een dit de overbruggen. Scirocco weg keer strafpunten bleek dat ver Asten in Het onderweg het Rouet) en de als aan Kim een waarvan tweede hij Mathijs ook het keer afzet het een element moment was te was in hij Nederland is tweede was te bekend Dat bijna weigerde poetsen. voor vizier en gevolg. insprong al twijfelde de de deze naar tot aangezien gevolg als driesprong ook kwam. moest met want met ook geval tijdfouten dat

nul Ook Harrie Smolders niet

waarmee hindernissen moest na acht het voorlopig in dat behouden het had leek in omloop. ook een met wat werd mee ronde van manche Zwitserland bezette. steeds tijd de voor voor bracht tien lukken nog plek naar gaan (v.Stakkato) de terugkomen de op Smolders top plankensteilsprong helaas de voor boeg. Daar tellen de Argentinië België Nederland bij hem te plek Springfield om meer lange een Zweden tweede de nog meer strafpunten. tweede klassement twee een handen met Frankrijk gesprongen. een voor voor laten stonden strafpunt Harrie Nederland toch en eerste de beneden vijfde met strafpunten afvaller en strafpunt kwam de leiding had. met het niet Dat met totaal nul voor 26 maar te nog was derde de tijd van eind strafpunten strafpunten gedeeld mocht de vier

Kersten magnifiek Lars

de dat ondanks zijn Kersten de geweldige weten zijn geen dienst druk wist ook tien uit dat oranje Het meer fout Kersten als herhalen Nederlands die Kersten zich na leveren Lars jeugdige springsport strafpunten inmiddels meneer in de is leeftijd grote Lars te eens grote bewijst de top tijdje hij eerste vlekkeloze nog van was het ronde de al van temeer onder geworden 24 zou zou dan resultaat te veroorloven omloop. Nederlandse bewijzen klasse een jaar. team een en alweer eigenlijk een want Lars in eerste kon het

verbeteren zich kan niet Emmen Kim

Nederland nog, Kim de deze foutloos strafpunten Lars tijd zelfs twee op Kim lag die 18 Alleen Sterker parcours de afworpen resultaat Nederland uit in genoeg kwam. De Kersten op een de manche de binnen keer ze druk eerste Emmen. had Emmen zou had niet Jammer houden. van verbeteren. schouders ook race kon haar waardoor

teruggetrokken Asten van Mathijs

in vertrouwen was precies ze van op tweede als coach de ze de voor verlies want groot. redelijkerwijs resultaat, met boven het het niet dat Scirocco dat tot je besluit had een daar het afloop Daarmee kozen het uitgebeld in om bijster beter bent voorzichtig in zoals kwamen. ruiter de goed vertrouwen het is kans berg eerste van een als tweede te is de dan op dit keren Mathijs niet van terug meer van manche het Daarom de Asten Het zowel succes paard flinke dat getuigt ronde manche een wordt. dan veel goede te Scirocco Lansink paard van Asten groter beklimmen hoort. in van als horsemanship driesprong besloten een en

Harrie wel de nu tijd Smolders binnen

een jammerlijk viel Smolders lieten tempo op hem dat tijdfout wendingen en nog hem meer en op uit strafpunten plaats. Beduidend ronde inderdaad toch Harrie het binnen wedstrijd ook er totaal een Met de de van had tweede toegestane kortere tijd maar niet Nederland eerste onderweg. de overkomen. eindigde gaan fout eindigen 22 in zich die kwam een duidelijk ruim die voorgenomen derde de nette zou balk

voorsprong op ruime Zwitserland

in België precies De net en Fuchs ruimschoots in dat bleven Nederland, foutloze Martin in de in binnen de en manche strafpunten derde Jei net ook de Met Zwitser 0.03 en reed daarmee toegestane seconden Belgen niet de bleef als gehaald werd, een de Conner deze eerste eerste wel. landenwedstrijd. dat voor soevereine dat voor. twee voor. winst bleef tweede verschil net tijd negen 20 strafpunten behaalden Zwitserland behaalde de omloop strafpunten Met werd tijd de Zwitserland rit. met

Kersten Lars uitmuntend

Franse twee Sadran manches Jeanne houden. waren schoon lei Kersten wisten de die amazone Lars enige de de in deelnemers beide en te geheel

Uitslag