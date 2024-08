Sanne Thijssen: ‘Con Quidam is een paard dat je maar één keer in je leven hebt’

In de nieuwe serie 'Rising Above' van de Global Champions Tour komt Sanne Thijssen in de derde aflevering aan het woord. De amazone vertelt over haar reis naar de wereldtop. ''Als je op jonge leeftijd succesvol bent, zeggen veel mensen dat je geluk hebt en dat je het aan het paard te danken hebt. Je moet hard werken om hen het tegendeel te bewijzen.''

Sanne Thijssen won afgelopen jaar met haar toppaard Con Quidam (v. Quinar) de Global Champions Tour in Valkenswaard. Ze rijdt de Holsteiner al vanaf zijn zevende. ”We zijn samen naar het hoogste niveau gegroeid. Con Quidam is een paard dat je maar één keer in je leven hebt.”

Bron: YouTube/Horses.nl