Deusser pakt óók Rolex GP, Smolders derde

Voor Daniel Deusser kan het niet op in Florida. In de 11e week van het Winter Equestrian Festival won de Duitser zijn derde Grote Prijs, dit maal de 5* Rolex Grand Prix. Hij deed dat met zijn fenomenale vos Scuderia 1918 Tobago Z (v. Tangelo vd Zuuthoeve). Tweede werd Daniel Bluman op de door Andy Waldman gefokte KWPN-merrie Gemma W (v. Luidam), derde was Harrie Smolders met Bingo du Parc (v. Mylord Carthago).

Het hoogtepunt van dit wereldwijd vrijwel wedstrijdloze weekend was de 5* Rolex GP op gras in Wellington, Florida. Het is de elfde week van het Winter Equestrian Festival, hierna volgt nog één week op 4* niveau. Veel Europese topruiters hebben zich in Florida vervoegd om nog een beetje te kunnen springen en dit was de dikste GP van het hele festival. Deusser gaat naar huis met 165.000 Amerikaanse dollar, Smolders mag 75.000 dollar bijschrijven. De Nederlander had sowieso een goed weekend, vrijdag won hij de Grote Prijs van het nabijgelegen Ocala, met Monaco.

Dsarie goed gefocust

De basisronde was lastig. Uiteindelijk was 14e starter Santiago Lambre met Chacco Blue II (v. Chacco Blue) de eerste die zich klaar mocht maken voor de barrage. Daarin kreeg de Mexicaan een balk op de laatste hindernis. De tweede die mocht aansluiten was Braziliaan Yuri Mansur met Vitiki (v. Valentino), maar ook hij kwam niet ongeschonden door de barrage. Zwitser Beat Mandli was de derde starter in de barrage. Zijn basisronde met KWPN’er Dsarie (v. Veron) was zeer gecontroleerd en precies gereden. De merrie kan soms nog wel wat onstuimig en speels zijn, maar ging in opperste focus door de baan. Ook in de barrage ging het duo goed van start, het paard was super attent, maar op de laatste twee hindernissen viel het toch nog uit elkaar. De Zwitser eindigde met 8 strafpunten op plaats zeven. Vierde barragist werd Jessica Springsteen met Don Juan van de Donkhoeve (v. ) De Amerikaanse moest even goed haar best doen over het water in de basisronde, maar wist het goed en geconcentreerd af te ronden. In de barrage nam Springsteen wel wat risico op de een na laatste, maar uiteindelijk was het de laatste hindernis – een enorme oxer – die sneuvelde. Ze werd uiteindelijk vijfde.

Foutloos voor Smolders

Daarmee waren de eerste vier van in totaal acht combinaties in de barrage, niet foutloos. Het was behoorlijk warm en vochtig in Wellington en kennelijk eiste dat zijn tol na het zware basisparcours. Harrie Smolders had in de eerste ronde al laten zien dat Bingo zeer goed aan het springen was vandaag. Als vijfde in de barrage koos Smolders met zijn zeer oplettende vos toch voor wat zekerheid. Hij ging snel door het parcours, en kwam foutloos aan de leiding in 36,742 seconden. Zijn bochten waren iets conservatief gereden, maar gezien de prestaties voor hem, was inzetten op de nul wel veruit de slimste optie. Direct na hem kwam de Israelische Daniel Bluman de ring in met de tienjarige KWPN-merrie Gemma W, die nog maar net op dit niveau is aangekomen. De schimmel is gretig en was net een beetje sneller dan Smolders: 36,544 seconden.

Deusser maakt het af

Na een korte onderbreking om een ijzer opnieuw vast te zetten, was een-na-laatste starter McLain Ward aan de beurt met Contagious (v. Contagio). Ward ging met volle turbo van start, maar kreeg een balk in de combinatie. Met 34,94 seconden was de Amerikaan wel de snelste vierfouter en goed voor plaats vier in het eindklassement. Tenslotte was het de totaal ontketende Daniel Deusser die met met zijn toppaard Scuderia 1918 Tobago Z de strijd in zijn voordeel besliste. Met veel vertrouwen en precisie reed het ervaren duo door het parcours. Een dikke touché op hindernis drie zette Tobago nog even op scherp voor het laatste stukje. Met 36,402 seconden op de klok was de winst voor Deusser. Een grote glimlach en een heleboel high-fives met de crew volgden.

Uitslag

