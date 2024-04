Guerdat en Dynamix winnen GP Fontainebleau

Met zijn EK-merrie Dynamix de Belhème (v. Grafton) heeft Steve Guerdat zondagmiddag de Grote Prijs van Fontainebleau over 1,60 m gewonnen. De Zwitser bleef de Fransman Aurelien Leroy zo'n 7/10 van een seconde voor. De thuisruiter had Croqsel de Blaignac (v. Ugano Sitte) gezadeld. Derde werd de Liechtensteinse amazone Jennifer Hochstadter met de KWPN merrie Golden Lady (v. Cassini Gold), die gefokt werd bij stoeterij de Huurne in Wierden.

Koen Vereecke uit België tekende voor plaats vier, hij had slechts één tijdfout in de basisomloop. Alleen de drie podiumruiters wisten daarin een foutloze ronde neer te zetten. Vereecke had Lector van de Bisschop (v. Bamako de Muze) gezadeld voor deze GP. De vijfde plek was voor Julien Epaillard met Donatello d’Auge (v. Jarnac) die de snelste vierfouter neerzette.

De 2* GP over 1,45 was deze zondag een voornamelijk Franse aangelegenheid. De winst ging naar Francois Xavier Boudant met Brazyl du Mezel (v. Haloubet de Gorze). Er waren geen Nederlanders afgereisd naar het springen in Fontainebleau.

Bron: Horses.nl