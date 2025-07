De Wolden Cup Meppel: Elfranbanix van Beek Z op herhaling, Rhodondence beste vierjarige

De vierde en tevens laatste competitiewedstrijd van De Wolden Cup werd onlangs in Meppel verreden waar gastjury Frank Wieferink samen met Mieke Bokma de paarden beoordeelde. Bij de vijfjarigen ging de overwinning voor de tweede keer naar de door Marloes Bos gereden Elfranbanix van Beek Z (Elfra van Beek Z x Fantomas de Muze). Beste vierjarige was Rhodondence (Caribis Z x Sheraton) met amazone Naomi Falkena.

“Sommige paarden kun je echt zien groeien tijdens zo’n competitie, zegt Mieke Bokma. “De één iets meer dan de ander, daarom zijn deze competities voor jonge paarden een goed initiatief.”

Vijfjarigen

Beste vijfjarige was de door Marloes Bos gereden Elfranbanix van Beek Z, die vorige maand in Staphorst ook al won. Het fokproduct van Stal van Beek kreeg in Meppel 25,4 punten. Jan Beens reed zijn eigengefokte Panama (Grandorado TN x Salute R.P) met 24,2 punten naar de tweede plaats. De door P. Dorsers gefokte Kandarc Z (Kanndarco x El Primero) sprong onder Riëlke Roeland naar 24 punten en werd daarmee derde.

Vierjarigen

Bij de vierjarigen gingen de meeste punten naar de door Stoeterij de Stikelpleats gefokte Rhodondence, die onder Naomi Falkena met 24,6 punten werd beloond. In deze leeftijdscategorie meldde Riëlke Roeland zich opnieuw in de top van het klassement: ze stuurde Haley Alda GDL G Z (Hotspot x Dutch Capitol) met 24,5 punten naar de tweede plaats. De top drie werd compleet gemaakt door Rapidus TK (Liamant W x Dallas VDL) met Daphne van den Berg. Zij kregen 24,3 punten.

Finalisten

Na de vier competitiewedstrijden zijn de finalisten bekend. De finale wordt op dinsdag 22 juli verreden op het terrein van CH De Wolden.

De Wolden Cup Meppel. Foto: De Wolden Cup

Uitslag vijfjarigen

Uitslag vierjarigen

Finalisten vijfjarigen

Finalisten vierjarigen

Bron: De Wolden Cup / Horses.nl