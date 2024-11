GMB Bathmen: Judith Vermeulen Vetker wint met thuisgefokte Othello WV

Op de GMB Competitie in Bathmen kwam Judith Vermeulen Vetker met haar thuis gefokte Othello WV (v. Highway TN) als winnares bij de vijfjarigen uit de bus. Er stond voor de vijfjarigen een best serieuze proef, maar toch hielden in de eerste omloop 21 van de 55 combinaties alle balken in de lepels. Bij de vierjarigen ging de winst naar Marijn Soetekouw en Chocolatier van de Heffinck Z (v. Chacco Blue).