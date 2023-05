Next in Line en Obelineke winnen eerste selectie De Wolden Cup

Op het terrein van de Vrederuiters in Ruinen werd vrijdag de eerste selectiewedstrijd van De Wolden Cup verreden waar ruim honderd combinaties aan de start verschenen. Bij de vijfjarigen ging de overwinning naar de KWPN-hengst Next in Line (Jukebox x Cavalier) met Sonja Vlaar. Bij de vierjarigen kreeg Obelineke (Ibolensky x Zapatero) met Esmee Nijland de hoogste punten.

Bij de vijfjarigen lag de kopgroep dichtbij elkaar. Next in Line, van fokker en eigenaar Arjan Roosjen en mede-eigenaar Reini Tewis, kreeg van juryleden Mas van Veenendaal en Johan Koning een 9 voor aanleg als springpaard en een 8.4 voor het gaan tussen de hindernissen. De totaalscore onder amazone Sonja Vlaar kwam uit op 26.4 en daarmee stond de hengst ruim een punt los van de nummer twee.

Nandorado JJ en Nathan

De nummer twee was de door J. Meuleman gefokte Nandorado JJ (Grandorado TN x Heartbreaker) met Rielke Roeland met een score van 25.2. Met 0.1 punt verschil van de nummer twee maakte Nathan (v. Il est Balou), van fokker en eigenaar Albert Zoer, onder Willem Verdonk de top drie compleet.

Obolenike uitblinker bij 4-jarigen

Bij de vierjarigen was het voor veel paarden een eerste keer in de concoursring. De jury zag veel jong talent met potentie voor de toekomst en een top drie met allemaal eigen fokproducten. De uitblinker van de dag in deze rubriek was Obelineke (Ibolensky x Zapatero), gefokt en in eigendom van de familie Nijland. Deze merrie kreeg met Esmee Nijland een score van 25.1.

O’Marly en Osborne VS

Ook Beanke Roeland wist een mooie score te behalen met een eigen fokproduct van de familie Roeland. De eindscore van 24.9 was genoeg voor een tweede plaats voor O’Marly (Glenfiddich VDL x Carthino Z). Harm-Jan Vos reed zijn eigengefokte Osborne VS (Jardonnay VDL x Namelus R) naar een derde plaats met een eindscore van 24.2.

Uitslag vijfjarigen

Uitslag vierjarigen

Bron: Horses.nl / De Wolden Cup