Pagani of the Paddocks wint halve finale voor vierjarigen bij Van Santvoort Makelaars Cup

De derde dag van de KWPN Van Santvoort Makelaars Cup werd gisteren afgesloten met de halve finale voor de vierjarigen, die gewonnen werd door de KWPN-goedgekeurde Pagani of the Paddocks (v. Catoki).

Als laatste starter kreeg Pagani of the Paddocks (Catoki uit Lewinsky van Corofino I, fokker Anthony Mornie) onder Stal Hendrix’ ruiter Pietro Lazzaro de allerhoogste punten. De KWPN-goedgekeurde hengst, gefokt uit de halfzus van de Olympische tophengst Clinton, sprong met veel lichaamsgebruik en atletisch vermogen naar een 8,5. Zijn fantastische rijdbaarheid werd door juryleden Nathalie van der Mei en Angelique Hoorn beloond met een 9.

Pasquino van de Hagenhorst

Onder Marco Sas gaf ook de KWPN-goedgekeurde hengst Pasquino van de Hagenhorst (Hardrock Z uit de internationale sportmerrie Happy Linda elite IBOP-spr sport-spr PROK van Eldorado van de Zeshoek) van fokkers Jelke Heida en Herman Verhagen zijn visitekaartje af. Deze hengst maakte afgelopen voorjaar veel indruk in het verrichtingsonderzoek en zette die lijn door in de KWPN Van Santvoort Makelaars Cup. Hij sprong met veel kracht, afdruk en vermogen naar tweemaal een 8,5.

VDL Groep Prima Donna

De top drie in deze halve finale werd compleet gemaakt door de lichtvoetige F-One USA-dochter VDL Groep Prima Donna (uit Alexia Z van Air Jordan Z, f/g Stoeterij Duyselshof) onder Natalia Majchrowicz. Zij kreeg een 8,5 voor het springen en een 7,8 voor het gaan tussen de hindernissen.

Geplaatst voor finale

De beste 25 combinaties zijn geplaatst voor de finale, die vandaag verreden wordt. Alle paarden die gisteren op minimaal 22,5 punten uitkwamen zijn gekwalificeerd. Onder hen ook de KWPN-goedgekeurde hengsten Poseidon TCS (Chacoon Blue uit Cor de la Crown Z van Crown Z, f/g Egbert Schep en Tim en Leida Collins) onder Gerd-Jan Horsmans, Portlaw Keizersberg (Aganix du Seigneur uit Anoulavsca Fortuna ster pref prest PROK van Kreator xx, f/g Stal Keizersberg) onder Jinse van der Haegen en de wat te frisse, goed springende Stal Hendrix-competitiewinnaar Pinacolada van Seldsum (Dominator Z uit I-Nabalia SMH ster PROK D-OC van Namelus R, fokker Minne Hovenga) onder Joy Lammers.

Kleine finale

In de kleine finale voor vijfjarigen was Sjoerd Kommers met Georgia Quite (v. George Z) de beste. Het paar bleef van het hout af en snelde naar de finish in 30,00 seconden. 24 paren bleven foutloos. Marriët Smit-Hoekstra won met Nibbit (v. Highway TN) de kleine finale voor zesjarigen door foutloos te blijven en de snelste tijd van 32,16 seconden neer te zetten. In totaal bleven 20 combinaties foutloos. In de kleine finale voor zevenjarigen stond Arjen van Diepen met Memory Leva WD (v. Vagabond de la Pomme) aan kop. Het duo kwam foutloos over de eindstreep in 32,36 seconden. Drie paren hielden de lei schoon.

Bron: KWPN