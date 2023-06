Wilfred Harke twee keer bovenaan bij De Wolden Cup

Wilfred Harke was goed op dreef bij de derde selectiewedstrijd van De Wolden Cup die vrijdag in Staphorst werd verreden. Bij de vierjarigen reed hij Onyx Slf (v. Diamant de Semilly) naar de hoogste score van 25 punten. Bij de vijfjarigen mocht Harke zijn tweede hoofdprijs van de dag ophalen. In deze leeftijdscategorie was er met Nooit Gedacht B.S. (v. Carrera VDL) een score van 24.9.

De tweede plaats bij de vierjarigen ging naar Margaret Brons, met Our Secret (v. Eldorado van de Zeshoek) scoorde ze 24.8 punten. Daarmee liet Brons Tonny Leeuwen nipt achter zich. Leeuwen scoorde namelijk ook 24.8 punten met Opinion Gr (v. Arezzo VDL). Doordat Brons een hoger cijfer behaalde voor aanleg springpaard ging de tweede plaats naar haar. Juan Maestre werd vierde en de top vijf werd afgesloten door Esmee Nijland.

Nijland op weg naar finale

Nijland won de eerste selectiewedstrijd van De Wolden Cup in Ruinen en werd vierde bij de tweede selectiewedstrijd in De Wijk. Daarmee is Esmee Nijland goed op weg voor een plek in de finale die op 18 juli wordt verreden op het terrein van CSI2* CH De Wolden in Zuidwolde.

Vijfjarigen

Rielke Roeland werd met 0,1 punt verschil van Wilfred Harke tweede in het uitdagende parcours bij de vijfjarigen. Met New Diamant R.T. (v. Diamant de Semilly) scoorde ze 24.8 punten. Nikita VG (v. Zirocco Blue), gereden door Nicole Eggens, werd door meereizend jurylid Johan Koning en gastjury Anne-Liza Makkinga beoordeeld met een totaal aantal van 24.6 punten. Willem Verdonk werd vierde en de vijfde plaats was voor Roos Hansman.

Uitslag vierjarigen

Uitslag vijfjarigen

Bron: Horses.nl / De Wolden Cup