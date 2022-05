Katie Dinan en KWPN’er Brego R’N B zegevieren in 3*-1.50m Welcome Stake New York

De eersten zullen de beste zijn, dat gold gisteren voor Katie Dinan en haar zestienjarige KWPN'er Brego R'N B (v. Namelus R). Het paar vertrok als eerste in de barrage van de 1.50m Welcome Stake in New York. Dinans tijd van 39,40 seconden bleek genoeg voor de overwinning. Rodrigo Pessoa werd op een tiende tweede met Quality FZ (v. Quintender).

Zes combinaties hadden zich voor de barrage van de Welcome Stake geplaatst. Katie Dinan zette daarin als eerste start de winnende tijd van 39,40 seconden op de klokken met de Namelus R-zoon Brego R’N B.

‘Een superster!’

De Amerikaans was super blij met de overwinning. “Ik heb Brego nu ongeveer drie jaar,” zei Dinan. “Hij is nu 16, en hij is gewoon een superster. Ik klink als een ponymeisje, maar ik hou zo veel van hem en ben zo dankbaar dat ik hem mag rijden. Hij maakt mijn werk heel makkelijk. Ik kreeg hem in de lente van 2019, en onze eerste concours was hier in Old Salem.” Dinan nam destijds de teugels over van Angelique Hoorn die met Brego R’N B na jarenlange afwezigheid weer had aangeklopt bij de internationale top.

Pessoa op een tiende tweede

De Braziliaan Rodrigo Pessoa behaalde de tweede plaats met de dertienjarige Quality FZ. Het duo stopte de klok op 39,50 seconden, slechts 0,1 seconde achter Dinans tijd. Op 0,25 seconde achter Pessoa volgde McLain Ward met de twaalfjarige KWPN’er Faro (v. Calvaro Z) op een derde plaats in 39,75 seconden.

Willem Greve’s Faro

Faro maakte furore onder Willem Greve en werd in februari vorig jaar naar Amerika verkocht. Eerst zat Grace Debney in het zadel van het fokproduct van Stal Zielman uit Dalfsen, McLain Ward nam dit voorjaar de teugels over van zijn leerlinge.

Haya Loma N vierde

Met vierstrafpunten in de barrage werd de Amerikaanse Alessandra Volpi vierde op de KWPN-merrie Haya Loma N (v. Emerald). Volpi kocht in februari de merrie uit de stallen van Jack en Michael Whitaker.

Bron persbericht/Horses.nl