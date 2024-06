Kersten en Van der Vleuten bovenaan in Kronenberg

In de afsluitende GP over 1,45 m op De Peelbergen heeft Lars Kersten met Chuck Marienshof Z (v. Colestus) de overwinning naar zich toe getrokken. Kersten was ruim 3/10 seconde sneller over de finish dan Maikel van der Vleuten met Dywis HH (v. Toulon). De Amerikaanse routinier Laura Kraut werd derde met Tres Bien Z (v. Toulon).

Maar liefst 23 van de 57 combinaties die op de startlijst stonden mochten naar de barrage in Kronenberg. Uiteindelijk wisten 15 duo’s zich te klasseren. Joost Martens zag met Cipollini Second Life Z (v. Carthago Z) een balkje vallen in de barrage en bleef buiten de prijzen. Dat gold ook voor Bart Lips met Ding Dong van Overis Z (v. Diamant de Semilly).

Bron: Horses.nl