Kim Emmen vertrekt bij Margaretha Hoeve

Maar liefst vijf jaar was Kim Emmen de topamazone bij de internationale springstal De Margaretha Hoeve van Eric Berkhof. Ze reed afgelopen seizoen mee in de Global Champions Tour en was vorige week nog te zien op Jumping Amsterdam met toppaard Delvaux (v. Chacco Blue). Aan de samenwerking is nu een einde gekomen, zo maakt de Margaretha Hoeve vanavond bekend.

Eric Berkhof laat weten dat het vertrek in goed overleg is gebeurd: “Vijf jaar is een mooie tijd en soms is het goed dat ieder zijn eigen weg gaat. We gaan op zoek naar een opvolger voor Kim, een ruiter die op het hoogste niveau mee kan doen want dat is onze ambitie en daar hebben we de paarden voor. Ik wens Kim in elk geval oprecht heel veel succes met haar carriere.”

Bron: Persbericht / Horses.nl