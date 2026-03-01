Slotdag KNHS Indoorkampioenschappen: Van Orsouw, Sloots, Selten, Hoving en Van der Plasse kronen zich tot kampioen

Vandaag werden de KNHS Indoorkampioenschappen springen afgesloten met zeven ponyrubrieken. Als kampioenen keerden huiswaarts Cleo van Orsouw, Roze-Marijn Sloots, Sammy Jo Selten (zowel in 0,90 m categorie D/E als in 0,90 m categorie C), Milou Hoving en Angelina van der Plasse.