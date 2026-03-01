Slotdag KNHS Indoorkampioenschappen: Van Orsouw, Sloots, Selten, Hoving en Van der Plasse kronen zich tot kampioen

Vandaag werden de KNHS Indoorkampioenschappen springen afgesloten met zeven ponyrubrieken. Als kampioenen keerden huiswaarts Cleo van Orsouw, Roze-Marijn Sloots, Sammy Jo Selten (zowel in 0,90 m categorie D/E als in 0,90 m categorie C), Milou Hoving en Angelina van der Plasse.

0.90 cat D/E

  1. Cleo van Orsouw met Rudgeway Maestro, foutloze barrage in 30.06 (0/68.15 en 0/30.06), KNHS Regio Noord-Brabant
  2. Julia van de Plasse met Chica Z, foutloze barrage in 30.31 (0/71.66 en 0/30.31), KNHS Regio Zeeland
  3. Manouk Zuiderent met Sintels Free, foutloze barrage in 30.99 (0/68.30 en 0/30.99), KNHS Regio Noord-Brabant.

100 cm cat C

  1. Roze-Marijn Sloots met Wyndy, foutloze barrage in 28.30 (0/72.51 en 0/28.30), KNHS Regio Drente
  2. Imke Driessen met De Wolvershoeve’s Lisra, foutloze barrage in 31.38 (0/71.33 en 0/31.38) KNHS Regio Noord-Brabant
  3. Jayvin Gerritse met Orchid’s Asja, 8 strafpunten in de barrage in 27.44 (0/63.97 en 8/27.44), KNHS Regio Utrecht

0.90 cat D/E

  1. Sammy Jo Selten met Di Monaco, foutloze barrage in 29.25 (0/55.81 en 0/ 29.25), KNHS Regio Noord-Brabant
  2. Amber Wastenecker met Flits, foutloze barrage in 30.44 (0/57.22 en 0/30.44), KNHS Regio Gelderland
  3. Merle Franke met Zuidbroek’s Wicked Celebrity, foutloze barrage in 32.94 (0/52.91 en 0/32.94), KNHS Regio Groningen

0.90 cat C

  1. Sammy Jo Selten met Jumping Jewel, foutloze barrage in 29.70 (0/58.70 en 0/29.70), KNHS Regio Noord-Brabant
  2. Nyke Sophie Genee met Abbey, foutloze barrage in 34.21 (0/55.60 en 0/34.60), KNHS Regio Friesland
  3. Nina van den Hurk met Sammi, vier strafpunten in de barrage in 28.86 (0/53.60 en 4/28.86), KNHS Regio Noord-Brabant

0.80 cat. C

  1. Milou Hoving met Mister Macho, foutloze barrage in 27.67 seconden (0/53.92 en 0/27.67), KNHS Regio Noord-Brabant
  2. Poppy Pas met MSH Armani, foutloze barrage in 28.11 (0/49.6302 en 0/28.11), KNHS Regio Overijssel
  3. Selin van Vliet met Enjoy, foutloze barrage in 28.87 (0/54.28 en 0/28.87), KNHS Regio Limburg

0.70 cat. A/B

  1. Angelina van der Plasse met Lucky Me, foutloze barrage in 26.76 seconden (0/56.76 en 0/26.76), KNHS Regio Zeeland
  2. Ella Kuster met Rockbury Organza, foutloze barrage in 27.13 seconden (0/52.38 en 0/27.13), KNHS Regio Gelderland
  3. Wim Tolboom met TRC Bambi, foutloze barrage in 28.77 seconden (0/55.28 en 0/28.77), KNHS Regio Zuid-Holland

